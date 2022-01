Nyt on erikoiset peli­välineet: Palasista rakennettava pöytä ja värisevä tuoli

Razer esitteli visiotaan pelaamisen tulevaisuudesta, johon kuuluu muun muassa värisevä tuoli ja monipuolinen pöytä.

Project Sophia on helposti muokattavissa. Näkyville saa vaikka mediasoittimen, laskimen, sähköpostit, tietoja tietokoneesta tai Twitch-chatin.

Razer on esitellyt CES 2022 (Consumer Electronics Show) -messujen yhteydessä uusia tuotteita ja konsepteja, joista mielenkiintoisimpia ovat pelipöytä ja erikoinen pelituoli.

Project Sophia on Razerin mukaan maailman ensimmäinen modulaarinen pelipöytäkonsepti, jossa tietokone on osa pöydän rakennetta. Siinä on peräti 65-tuumainen näyttö.

Pöytää ja sen ominaisuuksia pystyy muokkaamaan lennosta (hot-swappable) omien käyttötarpeiden mukaan moduulipaloilla. Ne kiinnittyvät lasilevyn alle magneeteilla tilan säästämiseksi.

Razerin mukaan pöytään saa kiinni tai näkyviin esimerkiksi piirtopöydän, pikanäppäimiä, kalenterin, sähköpostit, mukinlämmittimen, langattoman laturin tai tietoja tietokoneesta ja verkkoyhteydestä.

Julkaisuajankohtaa Project Sophialle ei annettu. On myös hyvin mahdollista, ettei se koskaan päädy tuotantoon. Razer on kuitenkin vuosien saatossa tuonut myyntiin mitä kummallisempia tuotteita. Razer kutsuu Project Sophiaa ”taisteluasemien tulevaisuudeksi”.

Esittelyn perusteella Project Sophia tuntuu olevan suunnattu ensisijaisesti striimaajille, jotka saavat pöytään esimerkiksi chatin ja lähetyksen ohjaamiseen tarvittavia pikanäppäimiä.

Lue lisää: Pelaajille myydään kaikenlaista tavaraa – tämä häkkyrä on silti ihan omaa luokkaansa

Lue lisää: Internetin irvileuoilla oli juhla­päivä – onko tässä kaikkien aikojen erikoisin peli­­tuote?

Razerin toinen kiinnostava uutuus CES-messuilla oli Enki Pro HyperSense -pelituoli, jossa on D-Box-yrityksen kanssa kehitetty haptinen eli kosketuspalaute.

Yksinkertaisesti selitettynä haptinen palaute värisyttää ja liikuttaa tuolia tilanteen mukaan. D-Boxin kehittämä yksikkö pystyy kallistamaan tuolia neljä astetta sivu- tai pystysuunnassa. Yhden G-voiman lisäksi se tarjoaa peräti 65 000 erilaista värinäkuviota.

Tuolissa oleva haptinen palauteyksikkö tukee alussa yli 2200 peliä, elokuvaa ja kappaletta. Peleistä tuettuja ovat muun muassa F1 2021, Forza Horizon 5 ja Assassin’s Creed Valhalla.

Enki Pro HyperSense on Project Sophian tavoin Razerin näkemys pelaamisen tulevaisuudesta. Hinnasta tai mahdollisesta julkaisuajankohdasta ei sanottu mitään.

Enki Pro HyperSensen jalusta on massiivinen haptisen palautejärjestelmän takia.

Pelilaitevalmistaja esitteli niin ikään päivitetyt Blade -kannettavansa, joissa on valmiina Windows 11. Uudet Bladet ovat saatavilla 14-, 15- ja 17-tuumaisena.

Jokaisen sisältä löytyy ainakin 16 gigaa ddr5-muistia, teran ssd:n, vähintään 144 hertsin näytön sekä Nvidia GeForce RTX 3060 -näytönohjaimen. Mallikohtaiset erot ovat lähinnä näytössä ja näytönohjaimessa, joka on kalleimmissa RTX 3080 Ti.

14-tuumaisen lähtöhinta on 2199 euroa, 15-tuumaisen 2799 ja 17-tuumaisen 2999. Kallein 17-tuumainen maksaa peräti 3999 euroa.

Razer esitteli myös uusimman älykellonsa, joka on tehty yhdessä Fossilin kanssa. Razer X Fossil Gen 6 -kelloa valmistetaan vain 1337 kappaletta ja hinta on 329 dollaria (290 €).

Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää käyttävä kello on kehitetty ”pelaajien elämäntyyliin” sopivaksi. Toisin sanoen se seuraa muiden älykellojen tavoin muun muassa unta ja sykettä. Käyttäjä voi asettaa kellon muistuttamaan pitämään taukoja pelaamisesta tai käymään lenkillä.