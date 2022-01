Näin OnlyFansissa miljoonia tahkoava Twitch-tähti käänsi vanhempiensa pään

Kaitlyn ”Amouranth” Siragusan Twitch-lähetykset jakavat mielipiteet, mutta OnlyFansin puolella riittää maksavia asiakkaita.

Twitchin suosituin naisstriimaaja, amerikkalainen Kaitlyn ”Amouranth” Siragusa on avoimesti kertonut tienaavansa vuositasolla miljoonia dollareita.

Siragusa, 28, takoo rahaa varsinkin OnlyFans-tilillään. Marraskuussa hän kertoi tienanneensa yhdellä videolla lähes 200 000 euroa.

Nyt Sigarusa on avannut uraansa, tulojaan ja elämäänsä Vicen nettisarjan My Life Online (minun nettielämäni) uusimmassa jaksossa, jota on katsottu lähes miljoona kertaa.

Siragusa oli viime vuonna koko Twitchin 33. katsotuin striimaaja. Suorissa lähetyksissä hän pääasiassa tanssii, polskii altaassa tai tekee ASRM-sisältöä. Monien mielestä naisen sisältö on usein liian seksuaalissävytteistä Twitchiin. Hän on saanut palveluun väliaikaisen käyttökiellon useita kertoja.

– Tässä työssä ei ole vapaita viikonloppuna, lomia tai vapaapäiviä. Yksinäisyys on jotain, minkä kanssa painin jatkuvasti, Siragusa kertoo videolla.

Siragusa tienaa kuukaudessa yhteensä noin 1,5 miljoonaa dollaria (1,2 miljoonaa euroa). Hän sanoo olevansa riittävän varakas lopettaakseen työnteon 28-vuotiaana, mutta hän aikoo takoa niin kauan kun rauta on kuuma.

Pääosa tuloista tulee OnlyFansista, jossa Siragusa on yksi palvelun suosituimmista nimistä. Sisällöntuotantoa varten hän on palkannut useita työntekijöitä, jotka muun muassa kuvaavat ja editoivat materiaalit.

Jaksossa Twitch-tähti kertoo myös vanhempiensa suhtautumisesta hänen työhönsä. Nämä ovat varsin konservatiivisia, joten ensireaktio rohkeaan sisältöön oli odotetusti varautunut.

– On vaikea muistaa heidän tarkkoja sanojaan siltä ajalta kun aloitin, mutta aluksi he eivät olleet oikein tukena. Mutta kun näytin pankkitilini saldon, he tunsivat olonsa yhtäkkiä paljon paremmaksi. Se on outoa, miten se [pankkitilin saldo] tekee sen, Siragusa kertoo videolla.

Vanhemmat ovat nähneet Siragusan asunnon, mutta vähemmän eivät striimeissä usein näkyvää ammeellista huonetta.

Suosiolla on myös haittapuolensa. Siragusa saa paljon asiattomia viestejä, pilapuheluita ja uhkauksia. Hänen talonsa ulkopuolella ollut roskis on muun muassa kerran sytytetty tuleen.

Siragusa kuitenkin paiskii töitä trolleista huolimatta ja haaveilee omasta eläinsuojelukeskuksesta. Kotona on kaksi löytökoiraa.

