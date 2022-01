Ota talteen: Tomb Raiderin kehuttu uusi K18-trilogia on hetken ilmainen

Epic-pelikauppa tarjoaa ilmaiseksi peräti kolmea Lara Croftin tähdittämää peliä 6.1. kello 18 asti.

Pelikauppa Epic Games Store tarjoaa pc-pelaajille ilmaiseksi vuosina 2013–18 julkaistua ja kehuttua Tomb Raider -trilogiaa.

Trilogia sisältää Lara Croftin uuden alkuperäistarinan kertovat osat eli Tomb Raiderin (2013), Rise of the Tomb Raiderin (2015) ja Shadow of the Tomb Raiderin (2018). Epicin tarjoamat versiot sisältävät pääosan julkaistuista lisäosista ja sisällöistä.

Toimintaseikkailupeleissä päästään ohjaamaan Lara Croftia, joka selvittää mysteerejä, etsii aarteita ja kohtaa samalla erilaisia vastustajia milloin missäkin. Kolmannesta persoonasta kuvatut pelit ovat saaneet kehuja ongelmanratkontatehtävistä, pelimaailmasta ja pelimekaniikoista.

Jousipyssy on korvaamaton uusissa Tomb Raider -peleissä.

Peli-ikonin uudelleenlämmittely on varsin onnistunut, kertoo Metacritic. Trilogian avausosa sai kriitikoilta 86 pistettä ja pelaajilta 84. Kakkososa Rise ylsi melkein vastaaviin pisteisiin (86 ja 79), mutta Shadow ei uponnut pelaajille yhtä hyvin (77 ja 69).

Jokaisen osan ikäraja on 18. Korkean ikärajan selittää väkivalta, joka näkyy peleissä esimerkiksi brutaaleina tapoina kuolla.

Trilogian osat voi lunastaa omalle Epic-tililleen ilmaiseksi torstaihin 6.1. kello 18 mennessä. Pelaamiseen tarvitsee Epic-tilin ja ohjelmiston, jotka molemmat ovat maksuttomia.