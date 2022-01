Kalle Kareinen ei ole vakuuttunut Suomen elektronisen urheilun liiton esittelemästä uudesta Counter-Striken SM-liigasta.

Kalle ”gaLezki” Kareinen on selostanut CS-otteluita muun muassa Elisalle ja Telialle.

Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) aloittaa maaliskuussa Counter-Striken SM-liigan, joka toteutetaan yhdessä liigatoimija ESML:n kanssa.

Aiemmin räiskintäpelin Suomen mestaruus on ratkaistu kilpailutetulla turnauksella, mutta nyt liitto sitoutuu pitkäkestoiseen liigatoimintaan. Tiedotteen mukaan eSM-liigan tarkoitus on tuoda vakautta, ennalta-arvattavuutta ja aiempaa selkeämpi polku huipputasolle.

Liigassa on mestaruussarja ja useita divisioonia, joihin on avoimet karsinnat. Vuoden aikana pelataan kevät- ja syyskaudet, joista mestaruussarjan syksyllä voittanut kruunataan Suomen mestariksi. Kausien välissä joukkueet voivat nousta/tippua sarjatasojen välillä.

Mestaruussarjassa kilpailee keväällä 17 joukkuetta, joista 12 on entisiä ESML-joukkueita. Kutsujoukkueina mukaan pääsivät lokakuun HLTV-pisteiden perusteella KOVA Esports, hREDS, Conquer Gaming, Exen Esports ja SJ Esports.

Exenillä ja SJ:llä ei ole tällä hetkellä joukkuetta. Suomen ykkösjoukkue HAVU Gaming puolestaan kieltäytyi sille tarjotusta liigapaikasta. Syyskaudeksi mestaruussarjan osallistujamäärä rajataan 12 joukkueeseen.

Keväällä mestaruussarjan palkintopotti on 18 500 euroa. Summasta 10 000 euroa jaetaan neljän parhaan pudotuspelijoukkueen kesken, minkä lisäksi kaikki 17 osallistujaa saavat 500 euron runkosarjapalkan. Kevätkausi alkaa mestaruussarjan osalta 1.3.

– Liigan näkökulmasta nykyiset liiga- ja turnauspalkkiojärjestelmät ovat organisaatioiden näkökulmasta liian riskialttiita, eivätkä mahdollista turvallista sijoittamista tulevaisuuteen – toiminnan kehittämiseen. Tästä syystä eSM-Liigassa joukkueiden tulot poikkeavat totutuista palkintorakenteista, todetaan tiedotteessa.

Uusi liiga on saanut Twitterissä kovaa kritiikkiä etenkin selostajana aiemmin toimineelta Kalle ”gaLezki” Kareiselta, joka on ihmetellyt muun muassa avointen karsintojen puutetta, viime vuoden ESML-joukkueiden kutsumista mestaruussarjaan sekä kutsutiimien valintoja.

– Karsintojen kautta ei siis yksinkertaisesti ole tilaa ottaa enempää tiimejä tähän kevätkaudelle, koska ESML on ilmeisesti mennyt lupaamaan tiimeilleen nämä paikat jo aikoja sitten. Ja se on myös SEULille ok, Kareinen kummastelee yhdessä twiitissään.

– Samalla kun nämä arvot ja runkosarjapalkat ynnä muu on positiivisia juttuja, niin itsellä on pikkuhiljaa vahvistunut enemmän ja enemmän mielikuva, että tässä ei nyt kyllä oikeasti luotu mitään uutta, vaan ainoastaan ”virallistettiin” kilpailullisesti huono liiga liiton SM-statuksella, Kareinen tylyttää toisessa twiittiketjussa.

Ilta-Sanomat on jättänyt SEUL ry:lle kommenttipyynnön koskien liigaa, sen taustoja ja monia Kareisenkin esille nostamia epäselvyyksiä.