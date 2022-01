Elisa Esportsin uusi CS-liiga alkaa Suomesta, mutta muihin Pohjoismaihin saatetaan laajentaa jo myöhemmin tänä vuonna.

Elisa on ollut vahvasti mukana suomalaisessa Counter-Strike-yhteisössä useamman vuoden. Kuva Elisan järjestämästä SM-finaalista syksyltä 2019.

Elisa Esports aloittaa uuden maakohtaisen Counter-Strike-liigan, joka on nimeltään Elisa Open. Nimensä mukaisesti kyseessä on kaikille avoin liiga, josta on mahdollista edetä kovempiin karkeloihin.

– Elisa Esportsin ensi vuoden [2022] tavoite on uudelleenrakentaa Suomeen kilpailullisesti kovatasoinen sarja ja tarjota pelaajille kehityspolku kohti unelmia, sanotaan tiedotteessa.

Uusi liigatoiminta alkaa Suomesta heti vuoden alussa. Muihin Pohjoismaihin (Tanska, Ruotsi, Norja) laajennetaan myöhemmin, mahdollisesti jo tänä vuonna. Liigalähetyksissä pureudutaan aiempaa syvemmin joukkueisiin, pelaajiin ja näiden tarinoihin.

Liiga pelataan aina ennen kansainvälistä Elisa Invitational -turnausta, joka järjestetään 3–4 kertaa vuodessa. Parhaiten pärjänneet liiganimet pääsevät mukaan 100 000 dollarin turnauksen alueelliseen Swiss-kilpailuvaiheeseen.

Suomi-liiga alkaa avoimilla karsinnoilla (15.–16.1.), jota seuraa runkosarja (22.1.–24.2.) ja pudotuspelit (25.–27.2.).

Karsinnoista pääsee jatkoon neljä joukkuetta, joiden lisäksi järjestäjät kutsuvat neljä tiimiä. Joukkueet kohtaavat runkosarjassa toisensa kahdessa kartassa, ja kuusi parasta pääsee pudotuspeleihin.

Elisa Open Suomen ensimmäisellä kaudella pelataan 10 000 euron palkintopotista, josta puolet menee voittajalle. Toiseksi sijoittunut saa 2000 euroa, välierissä pudonneet 1000 ja puolivälieriin selvinneet 500.

Lisäksi kaksi parasta kutsutaan Elisa Invitational Spring 2022 -turnaukseen, joka järjestetään myöhemmin keväällä. Sitä ennen pelataan muun muassa Elisan talvikauden finaalit Tampereella.