Matrix räjäyttää tajun ilmaiseksi ja Final Fantasyn tekijöiltä paras peli vuosiin – katso tästä IS:n tuoreet pelitärpit

Hyvää uutta vuotta – saa nähdä, mitä vuosi 2022 pitää sisällään videopelien puitteissa. Luvassa lienee ainakin useita koronaviruksen viivästyttämiä julkaisuita.

Sitä ennen on kuitenkin hyvä kääntää katse vielä kerran viime vuoteen. Sen lopussa saapui nimittäin liuta antoisaa peliantia, joita tarkastellaan lähemmin IS:n tammikuun pelitärpeissä.

Nyt esiin nousee yllättävä kokemus, sarjakuvamainen scifiseikkailu ja koukuttava nuorisodraama. Setin sokerina pohjalla on paras peli vuosikausiin Final Fantasyn tekijöiltä.

The Matrix Awakens

The Matrix Awakens saapui juuri ennen uutta The Matrix Resurrections -elokuvaa, mutta tämä on enemmän kuin markkinointikikka. Se paljastaa, mikä murros videopelejä odottaa jo nurkan takana.

(Kehittäjä: Epic Games. Saatavilla: PS5, Xbox Series. Pegi 12.)

Heti kärkeen tehdään poikkeus pelitärppeihin. The Matrix Awakens on nimittäin demokokemus eikä peli – eikä siitä sellaista ole sanottu tehtävän. Mutta nyt ei auta. Tämä nousee esiin, sillä kyseessä on ehdottomasti vinkkaamisen ja kokemisen arvoinen tapaus.

Syy on selkeä. Ilmaiseksi PS5:lle ja Xbox Series -koneille julkaistu The Matrix Awakens näyttää videopelien graafisen tulevaisuuden. Se esittelee alkuvuodesta julkaistavaa Unreal Engine 5 -pelimoottoria niin, että henki salpaantuu.

Esittelyn alussa nähdään Keanu Reeves ja Carrie-Anne Moss hämmästyttävän uskottavina digiversioina. Sitten syöksytään toimintakohtaukseen, kun tiellä käynnistyy kiivas takaa-ajo. Lopuksi tutkitaan yli 15 neliökilometrin suurkaupunkia vapaasti jalan, autolla tai dronella lentäen.

Nykyään valtaosa peleistä tehdään Unreal Enginen nelosversiolla. Ja Unreal Engine 5:n demo osoittaa, mikä vaikutus uudella ohjelmalla tulee olemaan nykykoneiden peleihin – ja pian. Tässä on samaa äimistelyä kuin 1990-luvulla, jolloin hypättiin 2d:stä kolmiulotteisuuteen.

Beyond a Steel Sky

Tieteisseikkailu Beyond a Steel Sky on tehty piirrosmaisella grafiikalla. Tyylistä ja hahmoista vastaa maineikas sarjakuvapiirtäjä Dave Gibbons, jonka jälki luo hallitun hienoa tunnelmaa.

(Revolution Software. iOS, pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 16.)

Arvostettu osoita ja klikkaa -seikkailu Beneath a Steel Sky saattaa olla jo vuoden 1994 peruja, mutta scifipeli on pysynyt ajankohtaisena. Siitä on ensinnäkin julkaistu iOS-alustojen uusintaversio. Oleellisinta on, että vanhan pelin saa ilmaiseksi liittyessään Gog.com-pelipalveluun – ja niin moni on tehnyt.

Beyond a Steel Sky tuo jatkoa klassikolle kaikkien näiden vuosien jälkeen, eikä se edes vaadi tietoa aiemmasta avautuakseen. Tarinassa jäljitetään kidnapattua lasta, ja matka vie aavikon hökkelikylästä suurkaupungin huimiin tieteismaisemiin.

Idea on tutkia ympäristöä, ratkoa pulmia ja käydä pitkiä keskusteluita sivuhahmojen kanssa. Pelissä haluaa alati nähdä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tunnelma on humoristinen, ja ongelmien parissa tuntee olevansa etevä.

Jatko-osan ovat tehneet alkuperäisen pelin luojat. Se on syntynyt yhteistyössä upeiden Broken Sword -seikkailupelien isän Charles Cecilin ja uraa uurtaneiden Watchmen-sarjakuvien piirtäjän Dave Gibbonsin välillä. Anti vakuuttaa kaikkinensa.

Life Is Strange: True Colors

Suosittu nuorisosarja Life Is Strange palaa entistäkin parempana. Laadukkaasta tarinankerronnasta tunnetun sarjan uusin osa tarjoaa upeaa kasvoanimaatiota, mikä tekee ilmeistä aitoja ja koskettavia.

(Deck Nine. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 16.)

Harva asia on yhtä antoisaa kuin hyvä tarina taitavasti kerrottuna. Tästä saadaan ihastuttava muistutus seikkailupelissä Life Is Strange: True Colors, jossa seurataan herkän ja kovia kokeneen nuoren naisen yritystä aloittaa elämä uudestaan.

Tarina alkaa, kun parikymppinen Alex muuttaa ryhmäsijaiskodista veljensä luo amerikkalaiseen pikkukaupunkiin. Siellä kaikki tuntevat toisensa, ja Alex kokee heti olevansa tervetullut. Dramaattinen käänne kuitenkin muuttaa kaiken alkuunsa.

Seuraa pitkä ja tunteikas peli, jonka pääpaino on asuinalueeseen ja ihmisiin tutustumisessa. Ehkäpä taustalla siintää myös suurempi tavoite kumppanin löytämisestä.

Eteneminen kiehtoo. Päähenkilön yliluonnollisen myötätuntokyvyn avulla kuulee muiden salattuja ajatuksia. Keskusteluiden lomassa tehdään myös valintoja, jotka vaikuttavat tarinaan – paikoin piinaavasti.

Kyseessä on vuonna 2015 alkaneen sarjan neljäs peli, joka tarjoaa aiempien osien tapaan uuden ympäristön ja uudet hahmot. Lopputulos on upea: se kelpaa nostaa jopa sarjan parhaaksi peliksi.

Dungeon Encounters

Strategiahelmi Dungeon Encounters on ylistettyjen Final Fantasy -tekijöiden työ. Musiikista vastaa FF-säveltäjä Nobuo Uematsu, ja pelisuunnittelusta FF-osien VI, IX ja XII ohjaaja Hiroyuki Ito.

(Square Enix. Pc, PS4, PS5, Switch. Pegi 7.)

Final Fantasy -roolipeleistä tunnettu pelijätti Square Enix ei pitänyt melua tuoreesta tapauksestaan. Dungeon Encounters julkaistiin joulun alla vähin äänin, minkä voi ymmärtää, koska siitä uupuu räjähtävä kaupallisuus. Mutta tämä on aivan liian hyvä lipumaan ohitse.

Peli ei päältä päin näytä kummoiselta. Tarkoitus on kartoittaa ruutualueita kerroksittain. Siten laskeudutaan alemmille tasoille, joita on kaikkiaan sata. Samalla kohdataan vihollisia vuoropohjaisissa taistoissa, ja hankitaan parempia varusteita ja loitsuja.

Vaikka anti ei välittömästi räjäytä tajua, kokonaisuudessa on suurta vetovoimaa. Kun pelimekaniikalle antaa pikkusormen, se vie koko käden. Taktikointi on äärimmäisen haastavaa, palkitsevaa ja pohjimmiltaan juuri sopivan yksinkertaista ollen kuitenkin ihmeen monipuolista.

Nautinnollista on myös, miten pelaamalla oppii kaiken aikaa. Tunne on miellyttävän ristiriitainen: itsensä kokee yhtä aikaa sekä mestaritaktikoijaksi että uusien vihollisten edessä vapisevaksi keltanokaksi.

Dungeon Encounters on strategiaroolipelien ohittamaton herkkupala.