Riot Gamesin taannoinen sopuratkaisu riitautettiin uudelleen ja seurauksena ovat kymmenkertaiset korvaukset.

Erittäin suositun League of Legends -videopelin julkaisija Riot Games sovittelee vuonna 2018 nostetun häirintäkanteen 100 miljoonalla dollarilla eli noin 89 miljoonalla eurolla Yhdysvalloissa. Sopuratkaisusta, joka odottaa vielä tuomarin viimeistä siunausta, kertoo muun muassa The Washington Post.

Pelijätin seksismi- ja syrjintätapaus paljastui elokuussa 2018, jolloin Kotaku-lehti paljasti laajassa reportaasissaan Los Angelesin toimistolla vallitsevan äijäkulttuurin.

Tämä näkyi muun muassa seksuaalisena häirintänä ja naispuolisten työntekijöiden alistamisena. Naispuolisille työntekijöille lähetettiin muun muassa pyytämättä kuvia sukupuolielimistä. Lisäksi toimistolla pyöri lista ”kuumista tytöistä”.

Reportaasin mukaan naistyöntekijöiden oli myös vaikeampi saada ylennyksiä ja palkankorotuksia. Kaksi yrityksen naistyöntekijää nosti virallisen kanteen marraskuussa 2018, koska he kokivat saavansa ”huonompaa palkkaa” ja ”uramme pysyvän paikallaan” sukupuolensa vuoksi.

Lue lisää: Seksismi ja syrjintä kävi kalliiksi – pelijätti maksaa noin 1000 naistyöntekijälle korvauksia 10 miljoonaa dollaria

Riot sopi jo kanteen 10 miljoonalla dollarilla vuonna 2019, mutta kalifornialainen viranomainen Department of Fair Employment and Housing astui väliin ja vaati jopa 400 miljoonan dollarin korvauksia häirinnän uhreille. Lopputuloksena Riot on nyt maksamassa ryhmäkanteen osallisille yhteensä 80 miljoonaa dollaria ja 20 miljoonaa dollaria kantajien oikeuskuluja. Korvauksiin on oikeutettu ainakin 2300 työntekijää.

Viranomainen julkaisi sopuratkaisusta tiedotteen (pdf) maanantaina. Riot on jo pyrkinyt parantamaan toimintaansa vuoden 2018 paljastusten jälkeen.

– Toivomme tämän sopuratkaisun ottavan kunnolla huomioon ne, joilla oli negatiivisia kokemuksia Riotilla, yhtiö sanoo The Washington Postille.

Syrjintä ja häirintä on paljon Riotia laajempi ongelma peliteollisuudessa. Viime aikoina huomio on kiinnittynyt World of Warcraft -kehittäjä Activision Blizzardiin, jonka toimitusjohtajaa on syytetty väärinkäytösten piilottelusta. Yhtiö on kiistänyt väitteet.