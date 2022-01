Ilta-Sanomat testasi EPOS H3Pro Hybrid -headsetin, jonka myyntivaltti on pelikuulokkeissa harvemmin nähty vastamelutoiminto.

EPOS H3Pro Hybrid on mielenkiintoinen headset, jonka erikoisuus on pelikuulokkeissa harvinaisempi vastamelutoiminto.

Vastamelutoiminnolla varustetut pelikuulokkeet ovat vielä harvinaisuus, vaikka markkinalla on noin muuten enemmän tarjontaa ja kilpailua kuin koskaan aiemmin. Vastameluominaisuus on ollut viime vuosina kuulokkeiden trendiominaisuus.

Tanskalainen EPOS toi loppusyksystä markkinoille H3Pro Hybrid -headsetin, joissa on aktiivinen melunsuodatus. Kyseessä ovat langattomat ja suljetut pelikuulokkeet, jotka maksavat peräti 280 euroa. IS testasi uutuuden.

EPOSin tuotteet ovat mallista toiseen melko minimalistisia, tyylikkäitä ja hillittyjä. H3Pro Hybrid jatkaa samalla linjalla, mutta on isoveljeensä H6Prohon verrattuna hieman pienempi.

Pienempi koko tuntuu mukavuudessa, joka ei ole aivan yhtä hyvä kuin H6Prossa. Kyseessä on silti mukavasti isompaankin päähän istuva headset, joka eristää ääntä erittäin hyvin jopa ilman vastamelutoiminnon käyttöä.

H3Pro Hybridit ovat myös katu-uskottavat, sillä magneetilla tiukasti kiinnittyvän mikrofonin saa pois korvattua peitepalalla. Hieman yllättäen luurit on tosin saatavilla ainoastaan mustansinisenä.

Korvakupit kääntyvät vähän sivusuunnassa, mutta kädessä luurit tuntuvat silti yllättävän laadukkaalta ollakseen pääasiassa muovia.

Paketista paljastui yksi vuoden 2021 kiinnostavimmista peliheadseteistä.

Kuulokkeiden ykkösjuttu ja valttikortti on jo aiemmin mainittu aktiivinen vastamelutoiminto. Peliluureissa niitä ei ole liikaa nähty toistaiseksi, mutta vuoden tai kahden sisään tilanne on todennäköisesti jo toinen.

Monille kuulokkeet eristävät ääntä tarpeeksi jo ilman vastamelutoimintoa, mutta se päällä pääsee uppoutumaan pelaamiseen vielä syvemmin. Itse tykkään esimerkiksi pelata yksin omassa huoneessa ilman ulkoisia häiriötekijöitä.

Testijakson aikana vastamelutoiminnolla sai blokattua varsin hyvin olohuoneen tv:stä kantautuneet Vain elämää -esitykset, kumppanin flunssakauden epäsäännölliset yskähdykset sekä esimerkiksi astia- ja pyykinpesukoneiden seinien läpi kantautuvat äänet.

Vastamelutoiminto ei kuitenkaan vedä vertoja aiemmin testaamieni Bosen tai Sonyn huippumalleille. H3Pro Hybrid onnistui häivyttämään ensisijaisesti vain matalia ääniä. Toisaalta Boide ja Sony ovat perinteisiä kuulokkeita eivätkä headsetteja, kuten H3Pro Hybrid, joka saa monikäyttöisyydestä parit lisäpisteet.

Vasemmassa korvakupissa on virtanäppäin, merkkivalo, usb-portti sekä paikka 3,5 mm:n piuhalle. Oikeasta löytyy bluetooth-paritusnäppäin, vastamelukytkin sekä äänirulla. Kaikki näppäimet reagoivat nopeasti ja toimivat muutenkin. Kuulokkeissa on myös puheluita varten integroitu mikrofoni.

Kuulokkeet voi yhdistää joko matalaviiveisellä usb-vastaanottimella (pc, Playstation 5, Nintendo Switch), usbilla, bluetoothilla tai perinteisellä 3,5 mm:n plugilla. Usb-vastaanottimen kanssa oli testiviikkojen aikana kahdesti yhdistämisongelma, joka ratkesi pienellä odotuksella.

Äänihifistelijän kannattaa (kuten aina pelikuulokkeiden kanssa) suunnata katseet muualle. Äänimaailma on vakiona hieman bassovoittoinen ja nuhjuinen, mutta soundia saa säädettyä mieleisekseen EPOS Gaming Suitella. Se on käytännössä pakollinen, jos haluaa ottaa kuulokkeista kaiken irti. Ohjelma on yllättävän toimiva ja yksinkertainen.

Ohjelmalla voi myös säätää, miltä oma ääni kuulostaa muiden korviin. Mikrofoni hoitaa hommansa, mutta ei riitä kuitenkaan podcast-nauhoitteluun. Se on hintaansa nähden itse asiassa hieman alle odotusten.

EPOS Gaming Suitella voi säätää ääntä ja mikrofonia. Yllättävän hyvin toimiva ohjelma on ilmainen.

Akku kestää noin 18 tuntia, kun headset on yhdistetty tietokoneeseen usb-vastaanottimella ja vastamelutoiminto on päällä. Tämä on kohtuullinen tulos. Ilman vastamelutoimintoa päästään 30 tuntiin. Tämä on tarpeeksi.

Tyhjä akku latautuu täyteen kahdessa tunnissa, joten pitkään ei tarvitse huonomuistisenkaan lataajan odotella. Jos kuulokkeita lataa tietokoneen kautta, ne ovat päällä latauksen ajan. Ne pitää siis muistaa sammuttaa latauksesta irrottamisen jälkeen. Ratkaisu on hölmö ja kömpelö.

H3Pro Hybrid on saatavilla yllättäen vain mustansinisenä. Isoveljeä eli H6Prota myydään esimerkiksi kolmessa värissä.

H3Pro Hybrid on tarkastelemisen väärti, jos haluaa pelaamiseen ja arkielämään soveltuvan, lähes 300 euroa maksavan -in-one-paketin ja äänenlaadun kanssa ei ole ihan niin tarkkaa.

Koska EPOS on saanut kasattua vahvan paketin. H3Pro Hybrid hoitaa kaiken hyvin, mutta vastamelutoimintoa lukuun ottamatta ei varsinaisesti loista missään. Se on nykyisellään eräänlainen pelikuulokkeiden edelläkävijä.

Useimmille H3Pro Hybrid ei ole kuitenkaan 280 euron arvoinen. Parikymppiä kun laittaa lisää budjettiin, saa ostettua oikein hyvä pelaamiseen tehdyn headsetin sekä erilliset (ja paremmat) vastamelukuulokkeet.