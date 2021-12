3000 konepaikkaa ja isommat tilat – Assemblyt helmikuussa 2022

Assemblyt on edellisen kerran järjestetty fyysisesti helmikuussa 2020.

Assembly on Suomen suurin verkkopelitapahtuma, joka järjestetään talvisin ja kesäisin. Kesätapahtuma on niistä suurempi.

Assembly kertoo järjestävänsä kahden vuoden tauon jälkeen lanit Helsingin Messukeskuksessa 24.–27.2.2022.

Assembly Winter 2022 on tapahtuman historian suurin talviversio 3000 konepaikalla. Messukeskuksen halleista käytössä on peräti neljä (2–5), joten lanit järjestetään aiemmista kerroista poiketen kahdessa kerroksessa.

Yläkerrasta löytyy päälavan lisäksi pääosa lanipaikoista ja expo-alue. Alakerta on omistettu pelaamiselle ja esportsille, mutta myös siellä on konepaikkoja sekä nukkumatilat. Ohjelman osalta luvassa on muun muassa IEM Katowice 2022 -kisakatsomo, kaikille avoin Assymylly-tappelupeliturnaus sekä ammattilaistason esports-turnauksia.

Tapahtumaan vaaditaan koronapassi yli 16-vuotiailta. Koronaturvallisuus huomioiden tapahtuman konepaikat ovat normaalin 80 sentin sijaan metrin leveitä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan.

Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan koronatilanteen takia, ostetut liput on mahdollista palauttaa tai siirtää kesän 2022 Assembly-tapahtumaan. Talviassyn lipunmyynti on alkanut tänään.

Assemblyt on järjestetty edellisen kerran helmikuussa 2020 Helsingin Messukeskuksessa. Sen jälkeen tapahtumat on jouduttu perumaan kerta toisensa jälkeen koronatilanteen takia.