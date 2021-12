Valeri, 18, rynnäköi CS:n huipulle – voitti vuodessa käytännössä kaiken ja melkein miljoonan

Na’Vin kolmostähdeksi on noussut häkellyttävän nopeasti ja näyttävästi Valeri ”b1t” Vakhovski.

Valeri ”b1t” Vakhovskin, 18, läpimurto CS:n huipulle on ollut nopea.

Natus Vinceren Counter-Strike-joukkueeseen kuuluvalla ukrainalaisella Valeri ”b1t” Vakhovskilla, 18, on takana ennenäkemätön vuosi.

Ensimmäisenä ammattilaisvuotenaan hän on päässyt pelaamaan yli 10 000 katsojan eteen, tienannut arvioiden mukaan vajaa miljoona euroa ja nostanut nimensä koko CS-yhteisön huulille.

Na’Vi voitti tänä vuonna Vakhvoskin kanssa major-mestaruuden, Intel Grand Slamin ja kuusi muuta suurta turnausta. Se on ollut kesäkuun jälkeen kiistaton maailman ykkösjoukkue. Palkintorahaa kertyi vajaat 3,8 miljoonaa euroa, mikä on uusi ennätys.

Vakhovskilla oli merkittävä rooli tämän kaiken saavuttamisessa. Mutta kuka on tämä nuori ukrainalainen, jota lähes kukaan ei vielä tiennyt syksyllä 2020?

Vakhovski (s. 5.1.2003) nousi Na’Viin organisaation akatemiajoukkueen kautta. Akatemiaan hän liittyi kesällä 2019 järjestetyn esports-leirin kautta, missä hänen suorituksensa tekivät vaikutuksen Na’Vin pääjoukkueen valmentajaan Andrii ”B1ad3” Horodenskiin.

Ukrainalaisen ensimmäinen näytönpaikka pääjoukkueessa tuli joulukuussa 2020, kun Egor ”flamie” Vasilev teki kolmessa kartassa tilaa nuorelle lupaukselle BLAST Premier Fall Finalsin aikana.

Vuoden 2021 alussa Vakhovski pelasi Vasilevin tilalla muutamia karttoja per turnaus, mutta huhtikuussa kaikki muuttui. Horodenski päätti nostaa ukrainalaisnuoren pysyvästi parhaat päivänsä nähneen Vasilevin tilalle.

Päätös kannatti, sillä Na’Vin ensimmäinen turnaus (DreamHack Masters Spring) Vakhovskin kanssa päättyi heti voittoon. Se oli kuitenkin vasta alkua sille, mitä kesäkuun jälkeen nähtiin.

Heinä-joulukuun aikana Na’Vi osallistui kuuteen turnaukseen, joista se voitti viisi. Mestaruudet tulivat IEM Colognesta, ESL Pro Leaguesta, PGL Major Stockhomista, BLAST Premier Fall Finalsista ja BLAST Premier World Finalsista. Turnaukset ovat CS-kalenterin suurimpia ja arvostetuimpia.

Na’Vi voitti heinäkuussa Saksassa pelatun IEM Colognen. Se oli vasta alkusoittoa syksyn jättivoitoille.

18-vuotias Vakhovski on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa Na’Vin kolmantena tähtenä. Huhtikuun kokoonpanomuutoksen jälkeiseltä ajalta Aleksandr ”s1mple” Kostylievin rating on 1,36, Denis ”electronic” Sharipovin 1,16, Vakhovskin 1,11, Ilja ”Perfecto” Zalutskin 1,04 ja Kirill ”Boombl4” Mikhailovin 0,97.

Pelaaja on tehnyt vaikutuksen erityisesti ärhäkällä hiirikädellään, sillä hänen pääosumatarkkuutensa on huhtikuun jälkeen ollut häkellyttävä 66,8 %. Hurja debyyttivuosi ammattilaistasolla on huomioitiin myös Esports Awardsissa, jossa Vakhovski palkittiin pc-pelaajien vuoden tulokkaana.

Vakhovski on tulokasvuotensa jälkeen jo 27. eniten palkintorahaa CS:GOssa voittanut pelaaja, kertoo Esports Earnings. Sen mukaan pelaaja on voittanut tähän mennessä noin 752 000 euroa, mutta sivusto ei ota huomioon esimerkiksi organisaatioiden osuuksia. Kokonaisansiot ovat tältä vuodelta arvioiden mukaan melkein miljoonan euron luokkaa, sillä Na’Vi saa muhkean osuuden major-tarrarahoista.