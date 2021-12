Joona Laine kertoo, millaista on olla World of Warcraftin eliittiä – iso voitto vaati satoja peli­tunteja, mutta palk­kiona oli vain kunniaa

Joona ”Fragi” Laine elää unelmaansa WoW-pelaajana. Hän kuuluu maailman parhaaseen kiltaan, joka voitti juuri isoimman mahdollisen kisan.

Joona ”Fragi” Laine, 30, pelaa maailman parhaassa World of Warcraft -killassa.

Kaksi viikkoa sitten Joona ”Fragi” Laineen Echo-kilta eli joukkue kruunattiin maailman parhaaksi World of Warcraftissa.

Laine ja Echo läpäisivät reilussa kuudessa päivässä uuden Sanctum of Domination -raidin. Voiton ratkaissut pomotaistelu vaati peräti 176 yritystä.

30-vuotias Laine kertoo IS:lle voiton tuntuneen erittäin hyvältä, koska Race to World First (RWF) -kisaa varten Echo-pelaajat valmistautuivat yli kaksi kuukautta.

Yksittäisen pelaajan kohdalla puhutaan useista sadoista pelitunneista, joiden aikana hahmoille hankittiin parempia tavaroita, mietittiin taktiikoita tulevaa kisaa varten ja pelattiin kisaan valmistavia raideja.

– Se preppaus on sellaista tylsähköä rutiinityötä, joka vaan vie paljon aikaa. Raidiviikko on itselleni sellaista työstä nauttimista, koska se on mielenkiintoista ja saa pelata porukalla.

Varsinainen RWF--kisa kesti vajaan viikon, mutta sen aikana pelipäivät olivat 14-tuntisia. Kisassa pelattiin 20 hengen porukalla, jossa jokaisella oli tietty rooli ja tehtävä.

– Aina se tuntuu yhtä hyvältä, kun tekee porukalla hommia ja lopuksi palkitaan. Tuli samat fiilikset kun aikoinaan Overwatch Leaguen lavalla tai Paragonin kanssa pelatessa. Olihan se kova juttu, Laine muistelee voitonhetkeä.

Tällä taistelulla Echon voitto varmistui:

Voitto ei tullut täysin ongelmitta. Viimeisen pomon eli Sylvanasin uskottiin kuolevan aiempien vaikeustasojen tavoin elämäpisteiden laskiessa alle 50 prosenttiin. Kisatulla Mythic-vaikeustasolla tarvittu lukema olikin 45 %.

– Siinä oli sellainen pieni riemu ja helpotus, kun saatiin pomo ensimmäisen kerran alle 50 prosentin, mikä sitten vaihtui hetkelliseen pettymykseen. Ei sille mahda mitään. Ihan hyvä muutos se oli Blizzardilta nostaa vaikeustasoa, mutta tuli vähän liian yllätyksenä, Laine muistelee tilannetta, joka yllätti Echo-pelaajat täysin.

Kiltojen välinen nopeuskisa oli jättimenestys: Twitchin kymmenen suosituimman kanavan listalle nousi kolme sitä seurannutta kanavaa. Echon ratkaisevaa pomotaistelua todisti suorana arviolta 300 000 katsojaa.

RWF-kisa ei ole suosiosta huolimatta WoWin julkaisijan Blizzardin järjestämä tai rahallisesti tukema. Echo ei saanut tuhansia pelitunteja vaatineesta suorituksesta minkäänlaista rahapalkintoa.

– Kunnia ja tunnustus on meille se tärkein, Laine muistuttaa.

Echo saa mitä todennäköisemmin voiton avulla kuitenkin uusia sponsoreita ja sitä kautta rahaa, mutta Blizzardin passiivisuus RFW:n suosion huomioiden ihmetyttää monia. Laineella on oma teoria, miksi peliyhtiö ei sponsoroi kisaa rahallisesti.

– Loppupeleissä tähän pitää käyttää tosi paljon tunteja. Ehkä se on sellainen asia, mitä Blizzard ei halua julkisesti tukea, hän pohtii.

"Fragi” pelasi Overwatch-urallaan muun muassa Ninjas in Pyjamasissa.

WoWin lisäksi Laine on pelannut kilpaa Dota 2- ja Overwatch-pelejä, jossa jälkimmäisessä hän kuului maailman parhaimpien joukkoon.

Overwatch Leaguessa eli OWL:ssä ura päättyi kahden kauden jälkeen loppuvuodesta 2019. Laine pelasi ensimmäisellä kaudella Philadelphia Fusionissa ja toisella Guangzhou Chargessa.

Kesken ensimmäisen kauden Laine joutui penkille, jossa hän vietti käytännössä myös koko toisen kauden. Fusionissa ongelma oli kielimuuri Laineen ja korealaisen tähtipelaajan välillä. Tilanne ratkaistiin korvaamalla Laine toisella korealaispelaajalla.

Laineen taso laski nopeasti penkillä ollessa, vaikka hän oli mukana joukkueen toiminnassa. Toisella kaudella vaikeudet jatkuivat, kun peliaikaa ei taaskaan löytynyt.

– Ihan hyvin meni alkuun ensimmäinen kausi kun sain pelata, mutta jossain toisessa joukkueessa ja tilanteessa olisi voinut olla erilainen urakaari. Ehkä oli vähän huonot olosuhteet menestyä siellä.

OWL-uran päätyttyä Laine mietti vielä kakkossarjaan Contendersiin pyrkimistä, mutta totesi sieltä nousemisen takaisin OWL:ään olevan liian kovan urakan takana. Suomeen palattuaan hän löysi uudestaan WoWin.

Laine edusti Philadelphia Fusion -joukkuetta Overwatch Leaguessa vuonna 2018.

Overwachin takia Laine lopetti WoWin pelaamisen kokonaan 4,5 vuodeksi. WoWia hän oli pelannut aiemmin esimerkiksi suomalaisessa Paragonissa, joka oli aikoinaan maailman paras kilta.

Paragon-kokemus auttoi löytämään paikan vuonna 2020 perustetusta Echosta, johon Laine on sopeutunut hyvin. Kilta maksaa pelaajille tällä hetkellä palkkaa ”jonkin verran”, kuten Laine asian ilmaisee.

– Saadaan voitosta ihan mukava bonus. Voitto tuo toivottavasti myös lisää sponsoreita, joka mahdollistaa täysipäiväisen pelaamisen yhä useammalle meistä.

Echossa monet pelaajat ovat opiskelijoita, mutta jotkut käyttivät RWF-kisaa varten kesälomia tai ottivat ylimääräisiä vapaita. Laine mahdollistaa WoW-unelmansa elämisen OWL-vuosilta säästetyillä rahoilla.

– Kyllä tähän menee aikaa sen verran, että olisi aika vaikeaa, ellei mahdotonta, tehdä täysipäiväisesti töitä ja kilpailla samaan aikaan WoWissa. Jos haluaa tehdä jotain kunnolla, niin siihen pitää mielestäni keskittyä täysillä.

Overwatch-uransa aikana Laine asui kaksi vuotta Pohjois-Amerikassa. World Cupin finaaleissa hän edusti Suomea vuonna 2018.

31 vuotta vuoden lopussa täyttävä Laine ei koe ikäkriisiä. Hän ei ainakaan tällä hetkellä haaveile perheestä tai vaikkapa omasta veneestä, kuten monet ikätoverit.

– Ikää alkaa karttumaan, mutta jokainen päättää itse, mitä haluaa tehdä elämässään. Minulla on sellainen elämänasenne, jossa tärkeintä on, että itsellä on kivaa ja hyvä olla. Riittää että voin elättää itseni.

WoWin pelaaminen on tällä hetkellä Laineen työ. Hän toivoo työskentelevän jatkossakin pelien parissa, koska ne ovat olleet jo pidemmän aikaa isossa osassa hänen elämää.

Tällä hetkellä hän ei kuitenkaan etsi uusia töitä, sillä keskittyminen on WoWissa. Seuraavaa RWF-kisaa ei ole vielä paljastettu, mutta se on arviolta tammi-helmikuussa 2022.

Laine voi nyt höllätä pari kuukautta, kunnes on aika aloittaa valmistautuminen seuraavaan nopeuskisaan. Sen koittaessa Echo ja Laine puolustavat kunniaa ja antavat taas kaikkensa.