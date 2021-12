Topias Taavitsainen on Dota 2 -videopelin kaksinkertainen maailmanmestari. Mestaruuksien ohella ura on tuonut 23-vuotiaalle pelaajalle miljoonaomaisuuden.

23-vuotias Dota-tähti Topias Taavitsainen on saavuttanut peliurallaan käytännössä kaiken mahdollisen. Seuraavaksi hän aikoo keskittyä perheeseensä.

Haukiputaalla kasvanut ja sittemmin oululaistunut Topias ”Topson” Taavitsainen teki teini-iässä päätöksen, joka vuosia myöhemmin mullisti hänen koko elämänsä.

Taavitsainen muutti teininä isoveljensä luokse, jotta pystyi pelaamaan enemmän Dota 2 -tietokonepeliä. Nykyisin hän on pelin kaksinkertainen maailmanmestari ja monimiljonääri.

Matka maailmanmestariksi oli kaikkea muuta kuin odotettu tai tavallinen. 23-vuotias pelaaja ponnisti maailman silmissä huipulle täysin tyhjästä ja salamannopeasti.

Dota 2 on niin kutsuttu MOBA-peli, jossa pelaajat ohjaavat valitsemaansa sankaria. Otteluissa kaksi viiden hengen joukkuetta pelaa vastakkain ja pelin tavoite on tuhota vastustajan tukikohdassa sijaitseva Ancient. Ensimmäinen vastustajan Ancientin tuhonnut joukkue voittaa pelin.

Taavitsainen aloitti Dotan pelaamisen 8-vuotiaana isoveljiensä innoittamana. Vuosi vuodelta pelitunnit kasvoivat, mitä ei kotona katsottu hyvällä. Vanhempien suhtautuminen pelaamiseen johti muuttopäätökseen.

– Ihan ymmärrettävästi vanhemmat eivät tykänneet siitä, että vaan pelailen päivät pitkät. Nyt kun he ovat nähneet, että tämä toimii urana, niin he kyllä kannustavat täysillä ja katsovat mielellään pelejä, Taavitsainen sanoo Ilta-Sanomille.

Muuttonsa jälkeen Taavitsainen päätti laittaa kokin opinnot jäihin vuodeksi ja keskittyi pelaamiseen. Kahden ja puolen kuukauden jälkeen hän huomasi kehittyvänsä nopeasti. Potentiaalia oli vaikka ammattilaiseksi, hän ajatteli.

Kilpaura ei lähtenyt heti lentoon, vaikka ”Topsonin” lahjakkuus huomattiinkin monissa piireissä. Kaikki muuttui alkukesästä 2018, kun hän sai yllättävän viestin.

– OG:lta tuli viestiä, että he haluaisivat ehkä ottaa minut joukkueeseen. Ei minusta vielä silloinkaan kyllä tuntunut siltä, että pääsin ”sisään” skeneen, mutta pääsin kokeilemaan oikeasti hyvään tiimiin, Taavitsainen sanoo.

Tästä alkoi supertiimin tarina. Kuvassa vasemmalta oikealle Jesse ”JerAx” Vainikka, Sebastien ”Ceb” Debs, Jonathan ”n0tail” Sundstein, Topias ”Topson” Taavitsainen ja Anathan ”ana” Pham.

OG oli jo tuolloin todella kovatasoinen joukkue. Tanskalaisen Johan ”n0tail” Sundsteinin johtamassa tiimissä pelasi myös toinen suomalainen, Jesse ”JerAx” Vainikka.

Uusi OG oli altavastaaja, jonka potentiaali oli täysi kysymysmerkki kaikille. MM-kisoihin joukkue nousi pisintä mahdollista reittiä eli avoimista karsinnoista.

Suomen aikaa yön pikkutunneilla 26. elokuuta 2018 OG julistettiin uudeksi maailmanmestariksi. Tuntemattomalla suomalaistähdellä vahvistettu joukkue oli tehnyt yhdessä kesässä sen, mitä OG:n aiempi superkokoonpano ei pystynyt tekemään kolmessa vuodessa.

TI-voitto teki Taavitsaisesta maailmanmestarin, miljonäärin ja Dotan supertähden. Se muutti myös lopullisesti vanhempien suhtautumisen uravalintaan. MM-kisoista kotiin palatessa vastassa lentokentällä olivat ystävät, vanhemmat sekä valtaosa 12-henkisestä sisaruskatraasta.

Taavitsainen vanhempiensa kanssa lentokentällä ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen vuonna 2018.

– TI-voiton [The International, maailmanmestaruuskisat] jälkeen kyllä tuntui siltä, että tässä on nyt urani. Ei siinä koulunpenkille ollut enää palaamista.

Taavitsaisen mukaan ensimmäinen maailmanmestaruus tuli jopa hänelle niin tyhjästä, että sitä oli vaikea edes tiedostaa.

– Se tuli niin yllättäen. Olin ollut skenessä mukana vasta muutaman kuukauden ja silloin tuntui vaan siistiltä pelata. En oikein osannut ajatella voittoa silloin. Halusin vain pelata lisää, Taavitsainen kertoo.

MM-voitto noteerattiin laajalti myös Suomessa. OG:n suomalaiskaksikko nähtiin jopa Linnan juhlissa.

Yllätysvoiton jälkeen OG:n pelin taso heikkeni taas. Seuraavan vuoden tulokset olivat heikkoja ja vuoden 2019 MM-kisoihin joukkue lähti jälleen tilanteesta, jossa edellisvuoden ihmeen toistamista pidettiin käytännössä mahdottomana.

Kaikkien odotusten vastaisesti OG:sta tuli Dotan historian ainoa kaksin­kertainen maailmanmestarijoukkue. Kaksi MM-kultaa toi joukkueelle yhteensä yli 26 miljoonaa dollaria. Kultamitalistit ovat edelleen maailman viisi eniten palkintorahaa tienannutta pelaajaa.

Dotan MM-kilpailuissa pokaalin sijaan voittajalle jaetaan Aegis of Champions -nimellä kulkeva kilpi. Taavitsaisen palkintokaapista niitä löytyy kaksin kappalein.

Uskomattomasta suorituksestaan huolimatta Taavitsainen kertoo toisen TI-voiton tuntuneen jopa huonolta.

– Se edeltänyt vuosi oli niin rankka. Tehtiin hirveästi töitä ja oikeastaan mikään ei mennyt putkeen. Ennen TI:tä olimme vähän surkeampi tiimi ja sitten yhtäkkiä turnauksen tultua olimmekin helposti paras joukkue. En oikein itsekään tiedä, miten onnistuimme siinä, Taavitsainen muistelee.

Toisen maailmanmestaruuden jälkeen Taavitsainen joutui miettimään uraansa uudelleen. Rankan vuoden jälkeen hinku pelata oli hiipunut ja motivaatiota piti etsiä uudelleen. Se onneksi löytyi.

– Pääsimme major-turnaukseen Los Angelesiin, mutta se peruuntui koronapandemian takia. Vuoden 2020 aikana aloin miettiä, onko enää järkeä pelata. Tuntui tosi paljon siltä, että mieluummin eläisin normaalia elämää ainakin vähän aikaa. Juteltiin kuitenkin asioista joukkueen kanssa ja päätin, että kun hekin haluavat vielä pelata niin haluan minäkin.

Vuosi 2019 mullisti Taavitsaisen elämän toisellakin tavalla. Ennen TI-turnausta hän tapasi malesialaisen Mawarin, joka on nykyisin Mawar Taavitsainen. Avioparilla on myös viime vuonna syntynyt yhteinen tyttölapsi.

Taavitsaisen mukaan perheenlisäys on muuttanut hänen elämäänsä monella tavalla.

– Ennen oli vain ura, nyt on perhe ja ura. Nykyisin on tietysti vaikeampaa keskittyä uraan ja olen kyllä miettinyt pitäväni taukoa, että voisin varata perheelleni enemmän aikaa. Tähän mennessä toisaalta perhe-elämä on vielä sujunut yhtä aikaa peliuran kanssa ilman suurempia ongelmia.

Taavitsainen osti viime syksynä perheelleen kodiksi omakotitalon Oulusta. Kaksi sisaruksista asuu naapurissa. Tällä erää hän viihtyy Suomessa, mutta Dota-tähti kertoo haluavansa asua myös vaimonsa kotimaassa.

– Tarkoituksena olisi tulevaisuudessa asua Malesiassa muutaman vuoden ajan ja sitten miettiä asioita eteenpäin. En ole vielä asettunut pysyvästi mihinkään.

Etenkin Aasiassa ammattipelaajat ovat usein julkkiksia, joilla on omat fanaattiset fanijoukot. Hurjasta menestyksestä ja kansainvälisestä maineesta huolimatta Taavitsainen kertoo olevansa kiitollinen siitä, että hän saa elää Suomessa rauhassa.

– Suomessa on onneksi niin pieni Dota-skene, että voin elää ihan normaalisti ilman, että joku koko ajan tunnistaa. Elän mieluummin hiljaista elämää.

Mittavista rahasummista huolimatta pelitähti kertoo jalkojensa pysyneen visusti maassa. Puolituttujen lainapyyntöjä ei miljoonavoitoista huolimatta ole kertynyt, ja myös Taavitsaisen kaveripiiri on pysynyt samana.

– Raha on lähinnä vain antanut minulle mahdollisuuden elää rennommin. Ei tarvitse enää kokoajan stressata, mitä milloinkin ostaa tai mihin rahaa käyttää, vaikka en muutenkaan kauheammin törsää.

Taavitsainen hankki viime vuonna omakotitalon Oulusta. Aivan naapurista löytyvät sekä siskon että veljen talot.

Seuraavaksi Taavitsaisen ja OG:n kalenterissa on tulevien MM-kisojen karsinnat, jotka ovat Euroopan osalta erittäin kovatasoisesta. Mestaruus­joukkueesta on jäljellä vain kolme pelaajaa eikä mennyt kausi ole ollut missään nimessä onnistunut.

– Päätettiin joukkueen kanssa, että lähdetään vielä yrittämään. Pidetään hauskaa eikä stressata tuloksia liikaa ja pelataan vaan tämän kauden viimeiset pelit yhdessä.

Turnaustuloksesta riippumatta Taavitsainen aikoo keskittyä MM-kisojen jälkeen perheeseensä. Kisat voivat jäädä pelaajan viimeisiksi.

– On vähän sellainen olo, että tästä voi tulla minulle viimeinen TI, vaikka en kyllä mitään varmaksi voi sanoa. Pidän joka tapauksessa turnauksen jälkeen pitkän tauon ja keskityn perheeseeni. Siinä voi samalla miettiä jatkanko pelaajana vai teenkö muuta.

Taavitsainen kertoo aikovansa jatkaa Dotan pelaamista niin kauan kuin se tuntuu hyvältä. Tällä erää puhtia vielä riittää.

Taavitsainen kertoo jatkavansa pelaajauraansa niin pitkään kuin pelaaminen vielä tuntuu luontevalta. Mitään takarajaa hän ei ole uralleen asettanut ja tulevaisuuden suunnitelmiakaan ei vielä ole lyöty lukkoon.

– Kokeilen varmaan striimaamista uudelleen ja olen miettinyt olevani mukana Dota-turnauksissa analyytikkona tai vastaavana lopettamisen jälkeenkin. Dotan parissa todennäköisesti tulen pysymään vaikken enää pelaisikaan.

Jutun julkaisun jälkeen Taavitsaisen OG ylsi kuuden parhaan joukkoon MM-turnauksessa. Uuden kilpailukauden alkaessa Taavitsainen ilmoitti jäävänsä ainakin vuoden kestävälle tauolle.