Tetrikseen keksittiin uusi kikka 30 vuoden jälkeen – kaikki ennätykset rikki

Vuonna 1989 NES-konsolille julkaistua Tetristä pelataan yhä aktiivisesti.

Tetris on yksi historian tunnetuimmista peleistä. Kuvassa kaksi kaverusta pelaamassa Tetristä suomalaisessa Assembly-tapahtumassa vuonna 2018.

8-bittisen Nintendon yksi ikimuistoisimmista peleistä on alun perin neuvostoliittolaista alkuperää oleva Tetris, jossa on tänä vuonna otettu laajalti käyttöön aivan uusi pelitekniikka nimeltään rolling.

Näin homma toimii: Yhden käden peukalolla painellaan nuolinäppäimiä ja samaan aikaan toisen käden sormilla napautellaan rytmissä ohjaimen takapuolta. Napautukset saavat ohjaimen rekisteröimään peukalolla tehtäviä painalluksia tavallista nopeammin.

Rollingista on tehnyt kattavan videon aGameScout-niminen tubettaja. Videota on katsottu kolme miljoonaa kertaa.

Tekniikka on aivan lyömätön. Sillä on rikottu tänä vuonna kaikki aiemmat Tetris-ennätykset viimeiseltä 30 vuodelta. Peli on julkaistu vuonna 1989.

Rollingin otti ensimmäisenä käyttöön 15-vuotias yhdysvaltalaispelaaja Cheez_Fish. Hän aloitti kokeilun jo viime vuonna, mutta vasta tänä keväänä nähtiin tekniikan todellinen potentiaali.

Peli nopeutuu merkittävästi niin sanotun tapporuudun eli tason 29 kohdalla. Uuden tekniikan ansiosta tapporuudusta (kill screen) puhutaan nyt taitoruutuna (skill screen).

Keväällä Cheez_Fish saavutti turnausottelussa 1,3 miljoonaa pistettä käyttämällä rollingia. Suoritus räjäytti Tetris-yhteisön. Enää kyseinen pistemäärä ei ole enää kovin ihmeellinen huippupelaajien keskuudessa.

Turnausotteluiden ennätyspistemäärä on nyt 1,6 miljoonaa, ja sen saavutti kesällä HydrantDude-pelaaja. Kaikkien aikojen paras tulos on Cheez_Fishillä (2,3 miljoonaa), mutta se on kotoa pelatusta karsintaottelusta.

Cheez_Fishin 2,3 miljoonan pisteen suoritus:

Rolling jakaa mielipiteitä Tetris-yhteisössä. Jotkut pitävät sitä liian ylivoimaisena, minkä takia sen pitäisi olla esimerkiksi MM-kisoissa oma kategoriansa. Osa taas muistuttaa pelien ja tekniikoiden kehittyvän, joten rollingissa ei ole mitään vikaa.

Monet kovat Tetris-pelaajat ovat kuitenkin ottaneet tekniikan käyttöön. Tulokset puhuvat puolestaan: seitsemän pelaajaa on saavuttanut 1,4 miljoonan pisteen rajan, mutta näistä viiden parhaan tulokset on saatu rollingilla.

Tetris-yhteisölle vuosi on siis ollut merkittävä rolling-tekniikan takia. Samaan aikaan vuotta on varjostanut seitsemän maailmanmestaruutta voittaneen Jonas Neubauerin kuolema. Neubauer kuoli kuoli alkuvuodesta 39-vuotiaana.