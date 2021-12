Counter-Striken uusittu ase herättää tunteita – ”Mitä me teemme?”

M4A1-S-aseen suosio räjähti syyskuun lopulla. Muutosehdotuksia aseelle ovat esittäneet muun muassa kokeneet tanskalaisnimet.

Yksi syksyn puhutuimmista Counter-Strike-aiheista on ollut M4A1-S-aseen nykytilanne. Poliisipuolen suositun rynnäkkökiväärin suorituskykyä nostettiin huomattavasti 21. syyskuuta julkaistun Riptide-laajennuksen yhteydessä.

Syyskuussa julkaistun päivityksen yhteydessä M4A1-S:n tekemää vahinkoa vartaloon nostettiin 33:sta 38:aan pisteeseen. Ase tappaa nyt neljällä osumalla vartaloon, kun "isoveli” M4A4 vaatii viisi osumaa. Äänenvaimennettu M4A1-S on aseista halvempi (2900 vs. 3100), mutta M4A4:n tulinopeus on parempi ja siinä on suurempi lipas (30 vs. 25).

Kumpi M4-aseista on parempi? 3kliksphilipin analyysissa valinta oli helppo:

Aseet menevät samaan kohtaan ostovalikkoa, joten vain toinen voi olla käytössä ottelussa. Päivityksen jälkeen selvä enemmistö on vaihtanut pitkän tauon jälkeen M4A1-S:ään, koska se on yksinkertaisesti parempi.

HLTV:n ammattilaisotteluiden tilastoissa M4A4:n käyttöprosentti oli 15,18 % ja M4A1-S:n 2,68 %, kun tutkitaan otteluita aikaväliltä 1.1.–21.9.2021. Sen jälkeen M4A4:n käyttöprosentti on laskenut 2,32 prosenttiin ja A1-S:n noussut vastaavasti 21,48:aan.

”gla1ve” eli Lukas Rossander on yksi muutosten perään huudelleista. Rossander toimii Astraliksen pelinjohtajana.

Nelinkertainen major-voittaja Lukas ”gla1ve” Rossander piti tällä viikolla Twitter-äänestyksen saatesanoilla ”mitä me teemme”: heikennettäisiinkö M4A1-S:ää vai parannettaisiinko terroristipuolen ykkösasetta AK47:ää? 20 000 vastauksen jälkeen AK47:n muuttaminen vei voiton niukasti 51,5 prosentilla.

Rossander ei tosin kertonut, miten hän muuttaisi 2700 dollaria maksavaa AK47:ää, joka on pelin ylivoimaisesti suosituin ase. Yksi Rossanderin twiitin nähneistä oli CS-asiantuntija Jacob ”Pimp” Winneche, jonka mielestä tällä hetkellä ei ole mitään syytä valita M4A4:ää. Ei ainakaan, jos puhutaan ammattilaistasosta. Se määrittää usein yleisimmät taktiikat ja varusteet eli metan (optimaalisen pelitavan).

Winneche nostaisi M4A1-S:n hinnan 3100 dollariin, mutta laskisi lisäksi patruunamäärää nykyisestä 25/75:stä (lipaskoko/varapatruunat) peräti 20/60:een. M4A4:n ainoa muutos olisi puolestaan hinnan laskeminen 2900 dollariin.

Winnechen, joka on entinen ammattilaispelaaja, ehdotus on kerännyt runsaasti kommentteja ja keskustelua. Monet ovat samaa mieltä siitä, että jotain pitäisi tehdä, mutta yhtä ja samaa mielipidettä ei kommenteista löydy.

– Muokatkaa ekonomiaa tai patruunamäärää, mutta ei molempia, kuului yksi kommenteista.

– Mielestäni tuo on liikaa... Laskekaa M4A4:n hinta 2900 dollariin ja nostetaan vähän sen tekemää vahinkomäärää.

– Molempien pitäisi maksaa 2900. CT-puolen ekonomia on jo muutenkin rikki. Hintamuutos yksinään saisi monet vaihtamaan takaisin M4A4:ään.

– Laitetaan molemmat aseet maksamaan 2900 dollaria, minkä lisäksi voit ostaa kumman vaan, mutta pidetään ne muuten ennallaan.

Rossander ei osallistunut Winnechen aloittamaan keskusteluketjuun, mutta kommentoi yleisesti muutamaa ehdotusta. Hintojen vaihtaminen päittäin sekä M4A1-S:n laukauksien näkyvän valojuovana saivat molemmat tukea pelinjohtajalta.

CS:n julkaisija Valve on tunnetusti hidas reagoimaan asemuutoksiin, vaikka ne olisivat täysin rikki, kuten ollaan nähty R8-revolverin ja Krieg-rynnäkkökiväärin kanssa.

