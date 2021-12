Yli 10 vuotta vanha peli on nyt niin suosittu, että myynti lopetettiin – ”Pyydämme ymmärrystä”

Final Fantasy XIV on ollut yksi vuoden pelitapauksista. Suosio on yllättänyt myös kehittäjät.

Final Fantasy XIV:n suosio on kasvanut viimeiset kaksi vuotta. Varsinkin vuosi 2021 on ollut pelille erinomainen.

Square Enixin suositun massiiviroolipelin Final Fantasy XIV:n myynti on lopetettu toistaiseksi, koska pelipalvelimet eivät yksinkertaisesti kestä nykyisiä pelaajamääriä. Myös peliä koskevat mainoskampanjat on laitettu jäähylle.

Asiasta kertoo pelin blogissa tuottaja ja ohjaaja Naoki Yoshida, jonka mukaan juuri julkaistu Endwalker-lisäosa on nostanut pelaajamääriä yli odotuksen.

– Pyydämme anteeksi tästä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa. Pyydämme ymmärrystä sekä yhteistyötä ruuhkien vähentämiseksi. Jatkamme tilanteen seuraamista, Yoshida kirjoittaa blogissa.

Myyntikeskeytys koskee pelin fyysisiä sekä digitaalisia kappaleita ja kaikkia versioita. Toistaiseksi myös uusien kokeiluversioiden rekisteröiminen on poistettu käytöstä, mutta nykyiset kokeiluversion omistajat voivat kirjautua peliin ruuhkahuippujen ulkopuolella.

Kyseessä on jo toinen kerta kun vuonna 2013 julkaistun Final Fantasy XIV:n myynti lopetetaan. Peli oli viimeksi kesällä hetken aikaa pois myynnistä pelaajaryntäyksen takia.

Suurten pelaajamäärien takia pelipalvelimelle pääsy saattaa kestää tuntikausia. Monilta maksavilta asiakkailta ei ole pelaaminen onnistunut välttämättä lainkaan ruuhka-aikoina.

Yoshidan mukaan korona on vaikuttanut uusien datakeskuksien rakentamiseen, eikä pelipalvelimia ei ole saatu odotetulla vauhdilla linjoille. Yhtiö kertoo uusista datakeskuksista enemmän tammikuussa 2022.

Yhtiö antaa ruuhkien takia aktiivisille tilaajille kahden viikon edestä peliaikaa. Jo marraskuussa pelaajat saivat ruuhkien takia viikon peliaikaa.

Final Fantasy XIV:n matka suosikkipeliksi on vähintäänkin poikkeuksellinen. Pelin nykyversio on vuodelta 2013, mutta alun perin se julkaistiin jo vuonna 2010. Ensimmäinen versio floppasi kuitenkin niin rajusti, että kehitystyö aloitettiin alusta.

Nykyinen versio on kasvattanut pelaajamääriään varsinkin viime vuosina, kun World of Warcraftin suosio on laskenut kuin lehmän häntä. Viimeisen vuoden aikana Final Fantasy XIV:n keskimääräinen pelaajamäärä on noussut Steamissa 186 prosenttia (14 850 joulukuussa 2020, nyt 42 250).

Kyseessä on massiiviroolipeli, jossa pelaaja lähtee seikkailemaan fantasiamaailmaan luotuaan hahmon. Pelissä on kahdeksan eri rotua ja 20 hahmoluokkaa. Juuri julkaistu Endwalker-lisäosa on pelin neljäs merkittävä. Vastaanotto on ollut hyvä: Metacritic-palvelussa käyttäjien arvosana on 95/100.

Endwalkerin traileri keväältä: