Älä missaa: Hauska ja kehuttu taso­hyppely on vielä hetken ilmainen

Rayman Origins on lunastettavissa ilmaiseksi pc:lle Ubisoftin kaupasta.

Rayman Origins on kaunis ja hauska tasohyppelypeli. Sekä nyt hetken aikaa ilmainen, jos pelaa pc:llä.

Peliyhtiö Ubisoft tarjoaa 35-vuotisjuhliensa kunniaksi ilmaisen pelin pc-pelaajille Ubisoft Connect -palvelussaan.

Palvelusta on lunastettavissa kehuttu Rayman Origins, joka on perinteinen 2D-tasohyppelypeli. Sitä voi pelata yksin tai jopa neljän kaverin kanssa.

Pelissä ohjataan Rayman-hahmoa, jonka tehtävä on pelastaa maailma. Tasoja on yli 60 ja hahmoja peräti sata. Peli on osa legendaarista Rayman-sarjaa, jonka ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1995.

Rayman Originsin kriitikoilta saama arvosana Metacritic-palvelussa on erinomainen 86/100. Käyttäjien antamien arvioiden pisteiden keskiarvo on 83/100. Näin peliä kuvailtiin IS:n arviossa vuonna 2012 otsikolla ”talven hauskin tasohyppely”:

Rayman Origins onkin häikäisevän värikäs ja viehättävä tasoloikka, jonka ulkoasu kuitenkin on myös pettävä: alla on riiviömäinen ja haastava peli, jota ei selvitetä ohimennen huitaisemalla.

Peli on julkaistu alunperin jo vuonna 2011, mutta piirrostyylinsä takia se on kestänyt hyvin aikaa. Pegi-ikäraja on 7.

Rayman Origins on lunastettavissa omaksi keskiviikkoaamuun (22.12.) kello 11 Suomen aikaa mennessä. Pelaamiseen tarvitsee Ubisoft-käyttäjätilin ja ohjelmiston.