IS selvitti: Esportsilla ei tehdä rahaa Suomessa – melkein kaikki firmat tekevät rumaa tappiota

Esports-toiminta on Suomessa vielä melko pientä ja pääosin tappiollista.

IS koosti yhteen tunnettujen suomalaisten esports-yritysten liikevaihdot. Vain harvan toiminta on kannattavalla pohjalla.

Viihdeteollisuuden uusi kuningas, miljardibisnes, tulevaisuudessa suositumpaa kuin jalkapallo... Tässä muutamia lausahduksia, joilla on viime vuosina kuvailtu esportsin kasvua ja tulevaisuutta.

Esports kiinnostaa erityisesti mainostajia, koska se on todettu toimivaksi tavaksi tavoittaa nuoria ja varsinkin miehiä. Pelaaminen on suositumpaa kuin koskaan, ja esports kasvaa sen rinnalla.

Maailmalla esports on miljardibisnes, mutta alan yritysten toiminta on harvoin kannattavalla pohjalla. Suomi ei ole poikkeus, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä.

IS kokosi merkittävien esportsin parissa toimivien suomalaisyritysten talouslukuja vuosilta 2017–20. Mukaan valittiin tunnettuja ja pitkäaikaisia organisaatioita sekä mediatoimijoita. Data on kerätty joulukuun alussa.

SJ Esports Oy kertoi IS:lle vuoden 2020 liikevaihdoksi ”noin 100 000 euroa” ja tuloksen olleen ”reilusti tappiollinen”.

Telia ja Elisa eivät suostuneet kertomaan lukuja esports-toiminnasttaan.

Ainoa vuodesta toiseen voittoa Suomessa tehnyt esports-yritys on FEL, joka järjestää liigoja ja näyttää otteluita. Yrityksen liikevaihto on tosin jämähtänyt 100 000 euron tuntumaan, mutta voittoa on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana mukavat 59 000.

Pääosa toimijoista tekee tappiota vuodesta toiseen. Ainoat miljoonaliikevaihtoon yltäneet toimijat ovat ENCE ja Assembly. Molemmat tekivät tappiota vuonna 2020.

Esportsissa yritysten liikevaihto muodostuu pitkälti mainosmyynnistä ja sponsorisopimuksista. Tämä pätee sekä peliorganisaatioihin että mediatoimijoihin, joiden fokus on liiga- ja lähetystoiminnassa.

Organisaatioilla on yleensä pelaajien ja joukkueiden lisäksi tukenaan sisällöntuottajia. Palkintorahat menevät pääasiassa pelaajille, mutta niitä saatetaan kierrättää organisaation kautta. Rahaa voi tulla kassaan myös liigojen ja turnausten tulonjaosta.

Tältä esports näyttää maailmalla. Kuva on otettu Pariisissa vuonna 2019 järjestetystä League of Legendsin MM-finaalista.

Helsingin Pitäjänmäessä toimistoaan pitävän ENCEn kasvusuunnitelmat ovat jonkin verran kärsineet koronasta. Vuoden 2021 osalta liikevaihto nousi kuitenkin taas yli kahden miljoonan euron, kertoo toimitusjohtaja Mika Kuusisto IS:lle. Tulos jäi myös plussan puolelle.

– Tosin investoimme edelleen aggressiivisesti kasvuun, emmekä optimoi tulosta. Haluamme jatkaa loppuvuoden hyvää vauhtia, ja tavoittelemme merkittävää liikevaihdon kasvua 2022. Suunnitelmissa on myös lisärekrytoinnit toimistolla erityisesti sisällöntuotannon tehtävissä, Kuusisto avaa odotuksia ensi vuodelle.

ENCE on ensisijaisesti kilpajoukkue, mutta samalla mediatalo. Työntekijöitä on noin 15 plus pelaajat, joita on neljässä pelissä yhteensä 11. Palkkalistoilla ei ole kilpailijoihin verrattuna erillisiä sisällöntuottajia kuten striimaajia,. Sisältöä tähdittävät pääasiassa pelaajat.

Maailmanlaajuisesti ENCE on kummajainen, sillä se on kieltäytynyt systemaattisesti sijoittajien tarjoamista rahoista. Startupin taustalla on Suomen tunnetuimpia ja kokeneimpia esports-tekijöitä, kuten Petri Hämälä, Pekka Aakko ja Joona ”natu” Leppänen.

ENCE on Suomen suurin esports-organisatio. Sohvalla toimitusjohtaja Mika Kuusisto ja takana änäripelaaja Erik Tamminen.

Suomessa isoja esports-tekijöitä ovat myös teleoperaattorit Elisa ja Telia, joilla on turnaus-, lähetys- ja sponsoritoimintaa. IS ei saanut operaattoreilta dataa koskien esportsin liikevaihtoa ja tulosta.

– Elisan esports-liiketoiminta on kuluneen vuodenaikana mennyt harppauksin eteenpäin. Niistä hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Kallioon avatut uudet toimitilat uusine studioineen, uuden kansainvälisen CS:GO-liigan lanseeraaminen sekä uudet kaupalliset kumppanit, Elisan esports-vastaava Teemu Koski kertoo IS:lle.

Elisa on keskittynyt viimeiset kaksi vuotta kansainväliseen toimintaan erityisesti CS:sä, jossa yhtiö on osa isompaa turnauskokonaisuutta. Elisa tuo keväällä 2022 Tampereella erään CS-turnauksen finaalit, joihin houkutellaan kovia kansainvälisiä nimiä. Tulevaisuudessa tavoitteena on entistä vahvemmin viedä turnaukset osaksi tapahtumia.

Teemu Koski vastaa Elisan esports-toiminnasta. Hän on viime vuosina ohjannut toimintaa kansainvälisempään suuntaan.

Telia on esportsissa mukana esimerkiksi ENCEn pääsponsorina, mutta ensisijaisesti sen toiminnasta vastaa kesällä 2018 ostettu ja muun muassa turnauksia ja lähetyksiä tuottava Assembly.

Miljoonaliikevaihtoa tekevä Assembly tunnetaan parhaiten sen kahdesti vuodessa järjestettävästä verkkopelitapahtumasta, jota ei ole koronan takia voitu järjestää sitten helmikuun 2020. Tapahtumat vaikuttavat eniten tulokseen, huomauttaa toimitusjohtaja Lassi Nummi.

– Tällä hetkellä esportsin osalta kansainvälinen kilpailu on todella kovaa, ja suomenkielistä sisältöä katsoo oikeastaan melko pieni joukko. Haluamme jatkossa palvella laajasti pelaavaa yleisöä – tämä pitää sisällään sekä pelilaitteet, pelaamiseen sopivat yhteydet ja elämykset – kuten Assemblyn tapahtumat. Tämä kokonaisuus on myös liikevaihdollisesti merkittävää Telialle, Telian esports-tiimin Niklas Segercrantz kertoo.

Telian toimitusjohtaja Allison Kirkby sanoi kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa yhtiön tarkastelevan nyt kriittisesti eri liiketoiminta-alueita, kuten pelaamista ja esportsia.

Tämä näkyy myös Telian Suomen toiminnassa, jossa fokus siirretään kilpapelaamisesta selvästi rennompaan pelaamiseen, kertoo Segercantz. Tällä hetkellä mietinnässä on erilaisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia.

Telia Esports Series on aiemmin sisältänyt muun muassa CS- ja LoL-liigat. Nyt siihen kuuluu NHL-pelissä pelattava eLiiga, jota koskeva eLiiga Late Night -keskusteluohjelma pyörii Subilla.

Huhtikuussa 2017 perustettu HAVU Gaming on käytännössä tuplannut liikevaihtonsa vuosi toisensa perään. Toimitusjohtaja Lasse Salmisen mukaan liikevaihto nousee tänä vuonna noin 750 000 euroon, mutta voittoa ei juurikaan kerry.

– Taloustilanne on hyvä. Tässä käydään juuri paljon yhteistyökeskusteluja vuodelle 2022. Joitakin uusia kumppanuuksia mahdollisesti tulossa ja joitakin olemassa olevia päättyy. Korona on toki vaikuttanut hieman tapahtumien osalta, koska ne ovat olleet iso osa tekemistä useana vuonna, Salminen kertoo.

Ensi vuonna toive on päästä takaisin tapahtumiin ja laneille. Tänä vuonna ailahtelevasti pelanneeseen kruununjalokiveen eli CS-joukkueeseen on tulossa muutoksia ensi vuodeksi: Lasse ”ZOREE” Urosen ja Jemi ”jemi” Mäkisen sopimukset jätetään uusimatta.

HAVU on satsannut kilpatoiminnan lisäksi vahvasti sisältöpuoleen: Twitch-striimaajien lisäksi sisältöä tuotetaan erilaisina videosarjoina YouTubeen. Tänä vuonna yritys hankki oman toimistotilan Lauttasaaresta, jossa muun muassa CS-joukkue on treenannut useita kertoja.

HAVU Gamingin liikevaihto kasvoi jälleen, mutta tulosta ei kertynyt. Organisaatio hankki tänä vuonna oman toimiston Helsingin ydinkeskustan läheltä. Kuvassa CS-valmentaja Taneli Veikkola (vasemmalla) ja toimitusjohtaja Lasse Salminen.

Vauhdilla kasvavan jyväskyläläisen Pelaajatcomin toimitusjohtajana aloitti tänä kesänä Alex Hytönen, joka kertoo kertoo IS:lle yhtiön vuoden 2021 liikevaihdon olevan noin 550 000 euroa ja tuloksen positiivinen. Vuosi sitten yhtiön esports-toiminta ylsi nollatulokseen 220 000 euron liikevaihdolla.

Pelaajatcomin taustayhtiön aiempi nimi oli North Empire Oy, johon kuului Hytösen mukaan myös muuta pahasti tappiollista toimintaa. Nyt yhtiö keskittyy vain esportsiin, minkä seurauksena nimi vaihtui kesällä muotoon Pelaajatcom Esports oy.

Hytösen mukaan Pelaajatcomin taloustilanne on vakaampi kuin koskaan. Studion toiminnan ydin ovat turnauslähetykset, omien turnausten järjestäminen, CS-liigan pyörittäminen FACEIT-alustalla ja uutistoiminta. Kesällä aukesi oma studio/pelitalo Jyväskylään. Syksyllä kasvun tueksi lähti mediayhtiö Pop Media.

– Ensi vuonna voimme yhä vahvemmin toteuttaa Pelaajatcomin visioita sekä asioita, joihin ei aiemmin ollut taloudellista turvaa. Sisäinen osaaminen monella osa-alueella yhdessä meidän upean yhteisömme ja kumppaneiden kanssa luovat hyvät lähtökohdat myös ensi vuoteen. Vuodesta 2022 tulee suurempi kuin koskaan aiemmin, kertoo operatiivinen johtaja ja osakas Juho Salminen kertoo IS:lle.