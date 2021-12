F5-joukkueen päätös järjestää harjoitusleiri Krimillä on ihmetyttänyt etenkin ukrainalaisnimiä.

Fantastic Five suuntasi Sevastopoliin harjoitusleirille. Myöhemmin maininta Krimille matkustamisesta poistettiin kaikessa hiljaisuudessa.

Venäläinen Dota 2 -joukkue Fantastic Five (F5) on aiheuttanut hämmästystä ja suututusta viestillään, joka on julkaistu venäläisessä sosiaalisen median palvelussa Vkontaktessa.

F5 kertoi joukkueen kokoontuneen harjoitusleirille, joka järjestetään Krimin niemimaalla sijaitsevassa Sevastopolissa. Vuorokautta myöhemmin kirjoitusta muokattiin poistamalla maininta harjoituspaikasta.

Vasemmalla joukkueen alkuperäinen kirjoitus, jossa mainitaan Sevastopolissa harjoittelu. Maininta Krimistä poistettiin jossain kohtaa tiistaita.

Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014, mutta kansainvälisen yhteisön silmissä se kuuluu Ukrainalle. YK, EU sekä Suomi ovat tuominneet valloituksen laittomana. Ukrainan ja Venäjän välit ovat olleet jo vuosia jääkylmät asian takia.

Krimille matkustaminen Venäjän kautta voi johtaa ongelmiin myöhemmin, kertoo BBC.

Ukraina on varoittanut, että ”tilapäisesti miehitetylle Krimille” matkustaminen ilman Kiovan myöntämää lupaa sekä ylittämättä (väliaikaista) Ukrainan rajaa, voi myöhemmin estää maahantulon Ukrainaan.

Lue lisää: Putin onnitteli 15,7 miljoonaa voittanutta venäläis­joukkuetta – jätti kiusallisen seikan mainitsematta

Asiasta on muistuttanut myös ukrainalainen selostajatähti Vitalii ”v1lat” Volotshai, joka sanoi Twitterissä F5:n pelaajien ja valmentajan rikkoneen kansainvälisiä lakeja. Volotshai uskoo pelaajilla olevan jatkossa vaikeuksia saada viisumia Yhdysvaltoihin tai Schengen-alueelle.

– Sinulla on oltava älykkyysosamäärä ainakin tuhat, jotta voit julkisesti kertoa kaikille pitäväsi harjoitusleirin Sevastopolissa. Nyt pelaajia ei päästetä Ukrainaan, eikä heille anneta viisumia Yhdysvaltoihin, ukrainalaisen HellRaisers-organisaation urheiluvastaava Marie Gunina hämmästeli Volochain tavoin Twitterissä.

F5:n managerin mukaan Krim valikoitui leiripaikaksi, koska hän asuu itse siellä ja se oli nopeinta järjestää nopealla aikataululla. Pelaajista neljä on venäläisiä ja yksi Kazakstanista.

– Paikalla ei ole väliä joukkueellemme, koska tarkoitus oli saada ryhmä yhteen, jotta voimme tutustua toisiimme ja valmistautua turnauksiin, manageri Andrei Lozinski kertoi Sports.rulle.

Managerin mukaan Krimillä aiemmin olleista kilpapelaajista, urheilijoista ja muusikoista yksikään ei ole joutunut ongelmiin. Hän ei ole kommentoinut, mitä kautta pelaajat ovat matkustaneet Sevastopoliin.

Ukraina on Dotassa merkittävä maa, koska siellä toimivat muun muassa suuret WePlay- ja StarLadder -turnaustoimijat, joten Krim-visiitti voi tuoda ongelmia tulevaisuudessa esimerkiksi turnausmatkoja ajatellen. F5 kilpailee Dotan juuri alkaneella kilpakaudella Itä-Euroopan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.