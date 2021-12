Huijaamisen myöntänyt Mathew ”Royal2” Fiorante sai vajaan kahden kuukauden pelikiellon.

Halo-pelisarjan vuosien 2016 ja 2017 maailmanmestari Mathew ”Royal2” Fiorante on jäänyt kiinni huijaamisesta.

Fiorante oli muokannut juuri julkaistun Halo Infiniten erästä pelitiedostoa siten, että pelipalvelimen valitseva automaattijärjestelmä ohjasi hänet pienimmän verkkoviiveen antavalle palvelimelle.

Normaalisti järjestelmä ottaa huomioon kaikkien pelaajien verkkoviiveen, joiden perusteella se etsii keskimäärin parhaan palvelimen. Järjestelmä kuitenkin ohitti normaalit asetukset Fioranten muokatun tiedoston takia.

Yhdysvaltalainen Fiorante pelasi muokattua tiedostoa käyttäen Halon kilpasarjaan (HCS) kuuluvassa NA Kickoff -karsinnassa joulukuun alussa. Pelaajan edustama Sentinels-joukkue voitti karsinnan.

Useiden ilmoitusten perusteella HCS:n tuomarit aloittivat selvityksen Sentinelsin otteluissa käyttämistä pelipalvelimista. Tuomarien mukaan niissä ei havaittu vikaa, joka olisi voinut vaikuttaa tilanteeseen.

Perusteellisen tutkinnan jälkeen tuomarit päättelivät Fioranten muokanneen pelitiedostoa, joka vaikutti turnausotteluissa käytetyn pelipalvelimen valintaan.

Järjestäjät päätyivät antamaan pelaajalle huijaamisesta 28.1.2022 asti voimassa olevan pelikiellon. Fioranten katsottiin rikkoneen huijaamista ja verkkoyhteyden väärinkäyttöä koskevia sääntöjä.

Pelaaja myönsi Twitterissä rangaistuksen saatuaan käyttäneensä muokattua tiedostoa, koska hänellä oli huono yhteys suosituimpaan pelipalvelimeen pelin sisäisen kilpatilan otteluissa. Hän oli unohtanut poistaa tiedoston turnausotteluita varten.

Sentinels on yksi Halo Infinite -pelin kumppanijoukkueista.

Sentinels menetti rangaistuksen myötä kaikki keräämänsä karsintapisteet sekä suoran lohkovaihepaikan HCS Raleigh -turnauksessa. Pisteet olisivat tuoneet joukkueelle parhaan ennakkosijoituksen.

Sentinels matkaa yhä turnaukseen, mutta joutuu aloittamaan ottelut kaikille avoimesta turnausvaiheesta. Fioranten tilalla pelaa Call of Duty -uransa lopettanut legenda Matthew ”FormaL” Piper.

Fioranten pelikieltoa koskeva päätös on puhuttanut. HCS:n tuomareita on kiitetty suoraselkäisestä toiminnasta, mutta moni pitää päätöstä myös ylilyöntinä. HCS:n ilmoitus koskien rangaistusta on kerännyt pelkästään Twitterissä yli tuhat kommenttia.

– Melko ankara päätös mielestäni, mutta hän kuitenkin huijasi, huomautti eräs kommentoija.

– Rehellisesti sanottuna en ole yllättynyt [päätöksestä]. Ihan kuin olisi puhunut tiiliseinille koko koettelemuksen ajan, nurisi Fioranten joukkuetoveri Tony ”LethuL” Campbell.

– Noudattakaa sääntöjä älkääkä olko tyhmiä, muistutti entinen Rainbow Six: Siege -ammattilainen Niclas ”Pengu” Mouritzen.

– Rakastan sitä, miten kaikki Sentinelsin tyypit toimivat kuin tämä ei olisi heidän vikansa. He käyttäytyvät myös kuin olisivat saaneet kuolemantuomion, vaikka tämä oli kevyin rangaistus, jonka olen nähnyt annettavan näin räikeästä rikkeestä, naureskeli eräs kommentoija.

– Miten Halolla on paremmat tuomarit kuin Formula 1:llä, pohdiskeli yksi kommentoija.

Sentinels ei ole kommentoinut pelaajansa saamaa rangaistusta erikseen. Fiorante palaa kokoonpanoon pelikiellon päätyttyä tammikuun lopulla.