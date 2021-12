Corsairin omistama SCUF myi ensimmäisen erän ohjaimia nopeasti loppuun, vaikka hintahaitari on 220–270 euroa.

PlayStation 5 on saanut odotetun kolmannen osapuolen tekemän ohjaimen, kun SCUF tuo myyntiin tosipelaajille tarkoitetun Reflex-sarjan.

Tuoteperhe koostuu perusversiosta, paremmasta Pro-mallista ja räiskintäpelaajille tarkoitetusta FPS:stä.

Perusversio maksaa 220 euroa, Pro 240 ja FPS peräti 270. Vertailun vuoksi PS5:n perusohjainta kaupitellaan yleisesti 60–70 euron hintaan Suomessa.

SCUFin kalleimman PS5-ohjaimen eli FPS-version hinta on yli puolet PS5:n suositushinnasta. Halutun konsolin levyasemallisen version suositushinta on 499 €, asemattoman digitaalisen version puolestaan 399 €. Halutun konsolin saatavuus on tosin ollut kiven alla jo ennakkomyynnistä lähtien.

Kuvassa 240 euroa maksava Reflex Pro -ohjain.

Mitä yli 200 euron SCUF-ohjaimella sitten saa? Riippuu mallista, mutta kaikissa on neljä ylimääräistä takanäppäintä, vaihdettavat tatit, kuoret, bluetooth-yhteys, profiilinäppäin ja mykistysnappula.

Reflexin ja Reflex Pron ainoa ero on kalliimman version pinta, joka tarjoaa paremman otteen. Reflex FPS:ssä ei ole sen sijaan lainkaan värinätoimintoa tai adaptiivisia liipaisimia. FPS:ssä liipaisimet toimivat kuten hiiren painikkeet.

Ylimääräiset takanäppäimet ovat useimmille syy ostaa jokin muu kuin Sonyn tarjoama perusohjain.

Reflex-sarjan ensimmäinen erä myytiin loppuun välittömästi kovasta hinnasta huolimatta. Ohjainten hinnat ovat hämmästyttäneet monet PS5-pelaajat.

– Yli 200 dollaria tästä paskasta? Voitte pitää sen, latasi eräs Reddit-kommentoija ohjainta koskevassa ketjussa.

– Sonyn pitäisi tehdä oma Elite-ohjain kuten Xboxin, elätteli toivoa toinen.

– Nämä hinnat ovat niin vastenmielisiä.

Kolmansien osapuolten valmistamat ohjaimet ovat enemmän monien mieleen kuin Sonyn perusohjain. Scufin, jonka omistaa Corsair, lisäksi omaa ohjaintaan tarjoavat ainakin HexGaming ja AimControllers. Isoista laitevalmistajista omaa PS5-ohjainta odotetaan tulevaisuudessa muun muassa Razerilta.