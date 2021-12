Steam tarjoaa tiistai-iltaan asti ilmaiseksi Call of Juarez: Gunslinger -peliä.

Call of Juarez: Gunslinger on ensimmäisestä persoonasta kuvattu länkkäripeli.

Villiin länteen sijoittuva Call of Juarez: Gunslinger -toimintapeli on tällä hetkellä lunastettavissa ilmaiseksi pc:lle Steam-pelipalvelusta. Gunslinger on Call of Juarez -sarjan neljäs osa, mutta itsenäinen teos.

1900-luvun alkuun sijoittuvassa pelissä pelaaja laitetaan palkkionmetsästäjän Silas Greavesin saappaisiin. Ensimmäisestä persoonasta kuvatussa pelissä tutuksi tulevat ikoniset rosvot Jesse James, Billy the Kid ja Daltonin veljekset.

Vuonna 2013 julkaistun länkkäripelin arvosana kriitikoilta Metacritic-palvelussa on 79/100. Pelaajien antama arvosana on 909 arvion jälkeen peräti 82. Pelin ikäraja on K16.

Call of Juarez: Gunslingerin voi lunastaa ilmaiseksi Steamista tiistai-iltaan 14.12. kello 20.00 asti. Peliä varten tarvitsee Steam-tilin ja ohjelmiston, jotka ovat ilmaisia.

Peliä on tarjolla rajattu määrä, jota tosin ei ole paljastettu. Uutisen julkaisuhetkellä pelin sai vielä lunastettua.