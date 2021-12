Returnal sai yhden isoimmista palkinnoista The Game Awardsissa. Huomiota sai myös täysin yllättäen esitelty suomalaispeli Alan Wake 2.

Los Angelesissa järjestetyssä The Game Awards -gaalassa palkittiin jälleen vuoden parhaat pelit ja esiteltiin uusia.

Suomalaisen Housemarquen kehittämä Returnal oli yksi voittajista. PlayStation 5:n kehuttu yksinoikeuspeli palkittiin vuoden toimintapelinä. Kategoriassa olivat ehdolla lisäksi palkintohirmu Deathloop, Chivalry II, Back 4 Blood ja Far Cry 6.

Returnal oli ehdolla myös kahdessa muussa kategoriassa – paras luova suunnittelu ja paras äänisuunnittelu – mutta ei saanut lisäpalkintoja.

Vuoden peliksi valittiin It Takes Two -tasohyppelypeli, jota voi pelata ainoastaan kaverin kanssa. Muut ehdokkaat vuoden peliksi olivat Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Resident Evil Village ja Ratchet & Clank: Rift Apart.

Odotetuimmaksi peliksi valittiin toista vuotta peräkkäin eeppinen toimintaroolipeli Elden Ring, joka julkaistaan 25.2.2022. Eniten voittoja napsivat It Takes Two, Forza Horizon 5, Deathloop ja Metroid Dread.

Vuoden kilpapelaaja oli Counter-Strike-tähti Aleksandr ”s1mple” Kostyliev, jonka edustama Natus Vincere palkittiin vuoden joukkueena. Vuoden esports-peli oli League of Legends, jonka MM-turnaus eli Worlds palkittiin parhaana tapahtumana.

The Game Awards tunnetaan traileritykityksestään, eikä vuosi 2021 ollut poikkeus. Uusina peleinä esiteltiin Star Wars Eclipse, suomalainen Alan Wake 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2 sekä esimerkiksi Sonic Frontiers.

Uutta materiaalia näytettiin Remedyn osittain kehittämästä CrossfireX:stä, Horizon Forbidden Westistä ja Saints Row’sta.