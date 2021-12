Aleksi Jallille tyly arvio CS-tähdeltä – ”Hänellä on jotain allua vastaan”

Aleksi ”allu” Jallin otteet eivät ole syystä tai toisesta tehneet vaikutusta Kenny ”kennyS” Schrubiin.

Ranskalainen Counter-Strike-legenda Kenny ”kennyS” Schrub listaa YouTube-videollaan CS:GO-version kautta aikojen parhaat AWP-tarkkuuskivääripelaajat.

Kaikkien aikojen parhaaksi hän nosti Na’Vin ukrainalaistähden Aleksandr ”s1mple” Kostylievin, koska ei halunnut valita itseään. Kostylievin taakse sijoittuvat muun muassa kahdesti maailman parhaaksi valittu Mathieu ”ZywOo” Herbaut, pitkän uran tehnyt Gabriel ”FalleN” Toledo ja kestosuosikki Nicolai ”dev1ce” Reedtz.

Listan jämäsijoille ranskalainen jätti muun muassa suomalaislegenda Aleksi ”allu” Jallin. Huonoimmalle eli D-tasolle jäivät lisäksi Sean ”Gratisfaction” Kaiwai, Andrei ”arT” Piovezan ja Philip ”Lucky” Ewald.

Jallin yläpuolelle nostettiin muun muassa vasta 16-vuotias kokematon Ilja ”m0NESY” Osipov, OG:n Mateusz ”mantuu” Wilczewski, paremmin 1.6-urastaan muistettava Richardo ”fox” Pacheco ja major-voittaja Rüstem ”mou” Telepov. Heistä vain Pachecon näytöt ovat pitkältä ajalta verrattavissa Jallin uraan.

Schrub ei kerro videolla, millä perusteilla hän on listansa koonnut. Videota koskevassa Reddit-ketjussa yksi suosituimmista kommenteista on sellainen, jossa ihmetellään Jallin sijoitusta.

– Allun pitäisi olla selvästi korkeammalla, luultavasti A-tasolla, kommentoi eräs ketjussa.

– Kuvittele saavuttavasi useampi major-finaalisija olemalla maailman top5:ssä useammalla joukkueella, mutta olet alempana listalla kun arT, hämmästeli toinen.

– Hänellä [kennyS] on selvästi jotain häntä [allua] vastaan. Allu on oikeasti todella hyvä AWP-pelaaja, todennäköisesti oikea paikka olisi A:n häntäpäässä tai B:n kärjessä, suomalaista puolusteltiin yhdessä kommentissa.

Schrubin listalle valitsemat pelaajat:

GOAT: s1mple

S-taso: dev1ce, FalleN, Guardian, ZywOo, JW

A-taso: Jame, sh1ro, cadiaN, Skadoodle, mou, pashaBiceps

B-taso: broky, CeRq, HEN1, oskar, smooya, syrsoN, fox, El1an, chrisJ, m0nesy, nitr0

C-taso: arT, mantuu, woxic

D-taso: acoR, allu, Gratisfaction, Lucky

29-vuotias Jalli on yksi pitkäaikaisimmista AWP-pelaajista huipputasolla. Ninjas in Pyjamasin, FaZe Clanin ja ENCEn kaltaisissa joukkueissa pelannut suomalainen on kaksinkertainen major-finalisti. Vuonna 2015 HLTV valitsi hänet maailman 19. parhaaksi pelaajaksi.

Tällä hetkellä suomalaistähti on ilman joukkuetta. Hänen sopimuksensa ENCEn kanssa päättyy vuodenvaihteessa.