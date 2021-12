51-vuotias hakkeroi Nintendon konsolin – 12 800 000 euron korvaukset, vankila uhkaa

51-vuotias Gary Bowser vastasi pääasiassa laittoman laitteiston markkinoinnista.

Kanadalainen Gary Bowser, 51, joutuu maksamaan 10 miljoonan dollarin eli 8,8 miljoonan euron korvaukset Nintendolle, uutisoi Video Game Chronicles.

Bowser myönsi oikeudessa kehittäneensä, valmistaneensa, markkinoineensa ja myyneensä laitteita, joilla voi ohittaa pelikonsoleissa olevia suojauksia, jotta käyttäjä voi pelata esimerkiksi piraattiversioita peleistä.

Nintendo haastoi Bowserin oikeuteen tänä keväänä. Osapuolet päätyivät sovitteluun asian käsittelyn aikana. Bowserilla on lisäksi kesken toinen tapaukseen liittyvä oikeudenkäynti.

Bowser on osa Team Xecuteria, joka on murtanut pelikonsolien suojauksia ja valmistanut niihin modattuja siruja. Ryhmä on tienannut toiminnalla kymmeniä miljoonia euroja. Bowser aloitti toimintansa ryhmässä vuonna 2013.

Mies vastasi Maxconsole.com-sivustosta, joka toimi laitteiston pääasiallisena markkinointikanavana ja vastasi asiakaspalvelusta. Sivusto ei ole enää toiminnassa, koska Yhdysvaltain turvallisuusviranomainen on sulkenut sen.

Syksyllä 2020 Bowser ja ranskalainen Max Louarn pidätettiin Team Xecuterin toimintaan liittyen. Bowser oli pidätyshetkellä Dominikaanisessa tasavallassa, josta hänet lennätettiin Yhdysvaltoihin.

Aiemmin tänä syksynä Bowser joutui oikeuden eteen liittovaltion oikeusjutussa. Hänelle luettiin peräti 11 syytettä, joista hän myönsi kaksi. Vankila uhkaa jopa kymmeneksi vuodeksi, vaikka hän sovitteli tapauksen.

Bowser suostui maksamaan korvauksia Nintendolle 4,5 miljoonaa dollaria (noin neljä miljoonaa euroa), ja auttoi saamaan muut ryhmän jäsenet oikeuden eteen. Xecuterin pääkonnat ovat yhä vapaana.