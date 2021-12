Santeri Sassin joukkue joutui lohkovaiheen aikana osaksi erikoista tuomarifarssia, mutta keskiviikkona alkavissa MM-pudotuspeleissä nähdään kuitenkin mukana kaikki kolme suomalaista.

Saksassa parhaillaan pelattavat Valorant-pelin MM-kisat ovat alkaneet suomalaisittain erinomaisesti.

Elias ”Jamppi” Olkkonen (Team Liquid), Nikita ”derke” Sirmitev (Fnatic) ja Santeri ”BONECOLD” Sassi (Acend) nähdään kaikki keskiviikkona alkavissa pudotuspeleissä. Jokaisen suomalaisen joukkue voitti oman lohkonsa.

Acend vei A-lohkon kärkipaikan voitoilla Keyd Starsista ja Team Envysta. Team voitti Liquid B-lohkon kukistamalla KRÜ Esportsin ja Sentinelsin. Fnatic nousi D-lohkon kuninkaaksi voitoilla Cloud9 Bluesta ja Vision Strikersista.

Lohkovaihe päättyy tänään tiistaina. Viimeiset jatkopaikat ratkotaan ottelupareilla Envy–X10, Vikings–Secret ja Vision Strikers – Cloud9.

Pohjois-Amerikan ylpeys Sentinels joutui kotimatkalle C-lohkosta 1–2-tuloksella. Tulos oli iso pettymys pelin suosituimmalle joukkueelle.

Lohkovaiheen aikana nähtiin myös hämmentävä episodi, jonka keskiössä olivat Acend ja brasilialainen Keyd Stars. Joukkueiden välinen A-lohkon avauskierroksen ottelu kesti kaiken kaikkiaan 48 tuntia.

Acend hävisi brassijoukkueelle alun perin perjantaina, mutta tulos muuttui lauantaina. Riot Gamesin mukaan Keyd Stars oli käyttänyt ratkaisevassa kartassa Cypher-hahmon kameraa kielletyssä paikassa saaden ylimääräistä tietoa.

Sääntörikkomuksen takia Keyd Stars menetti 13–8-karttavoittonsa, kun väärään paikkaan laitetun kameran kanssa voitetut kierrokset annettiin Acendille. Päätöksestä syntyi hurja kalabaliikki, kun brasilialaisfanit huusivat somessa oikeusmurhaa.

Keyd Stars -pelaajien mukaan Riot ei ollut kieltänyt erikseen kameran käyttöä kyseisessä paikassa, joka on ollut kuukausia yleisessä tiedossa. Riot ei ole syystä tai toisesta korjannut sitä.

Sunnuntaina Riot ilmoitti tehneensä virheen alkuperäisen päätöksen kohdalla: Acendille annettu 13–9-voitto ei ollutkaan oikea tulos. Kierrosmuutoksen takia Acendin olisi pitänyt johtaa ottelua 12–10.

Riot päätti peluuttaa kolmannen kartan uudestaan, mutta Acend sai aloittaa 7–0-tilanteesta. Kartta päättyi lopulta Acendille 13–10. Ottelu kesti näin ollen lopulta 48 tuntia, mutta sai suomalaisittain onnellisen lopun.

Tuomarisekoilu on ihmetyttänyt Valorant-faneja, jotka ovat kritisoineet Riotin nöyristelyä brasilialaisia kohtaan. Aiempien tapausten kohdalla Cypherin kameran väärinkäyttö on johtanut yleensä diskaukseen. Somessa on myös kritisoitu Riotin kädettömyyttä ja epäjohdonmukaisuutta.

Pudotuspelit alkavat puolivälierillä, jotka pelataan keskiviikkona ja torstaina. Välierät ovat vuorossa lauantaina ja finaali sunnuntaina.

Acendin ja Liquidin vastustajat selviävät vasta keskiviikkoiltana, mutta Fnaticin välieräpaikan esteenä on KRÜ Esports.

Suomalaisten joukkueilla on erinomaiset mahdollisuudet voittaa Valorant Champions, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Turnaus pelataan Berliinissä ilman yleisöä.