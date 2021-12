Game & Watch -pelikone palasi, ja minkä aarteen se kätkeekään sisälleen!

Joulun alla on julkaistu paljon videopelejä. IS valitsi joukosta yllättävät ja ansiokkaimmat.

IS:n joulukuun pelitärpit niputtaa yhteen retrolaitteen klassikkopelit, ainutlaatuisen pulmapelin ja japanilaisen roolipelin suuruuden. Kaiken huipentaa toimintaseikkailu, joka lukeutuu vuoden parhaisiin peleihin – sopivasti vuoden viimeisissä pelitärpeissä.

Game & Watch: The Legend of Zelda

Tämä on enemmän kuin kaunis keräilyesine. Upeiden Zelda-pelien kokoelma saapuu näppärässä nostalgiakoneessa, jonka ohjaustuntuma on miellyttävä, akku pitkä ja kirkas näyttö nykytekniikkaa.

(Kehittäjä: Nintendo. Saatavilla: itsenäinen pelilaite. Pegi 7.)

Yksi kaikkien aikojen videopelisarjoista, The Legend of Zelda, juhlii 35-vuotista taivaltaan. Kesällä tuli jo viehkeä uusintaversio Skyward Sword -pelistä, mutta huipennus säästettiin jouluksi. Se on komea kokoelma, joka osoittaa sarjan alkupään kestäneen aikaa.

Kolmea Zeldaa ja halutessa niiden erilaisia Japani-versiota pelataan käsikonsolilla, joka on tehty 1980-luvulla suosittujen Game & Watch -laitteiden hengessä.

Mukana on sarjan mestarillinen esiosa vuodelta 1986. Toimintaroolipelissä tutkitaan satumaailmaa vapaasti, mikä oli tuolloin ja pitkään sen jälkeenkin poikkeuksellista.

Vuoden 1987 jatko-osa The Adventure of Link sisältää lukuisia luolia ja haastekenttiä, joita pelataan ylävinkkelin sijaan sivuttaissuuntaisesti pomppien. Kyseessä on erinomainen peli, joka ei saanut aikanaan ansaitsemaansa arvostusta.

Ensimmäiset kaksi peliä ovat yhä haastavia, salamyhkäisiä ja palkitsevia. On myös mielenkiintoista nähdä, miten paljon yksi nykyajan merkittävimmistä toimintaroolipeleistä eli Dark Souls on niistä ammentanut.

Paketin kruunaa Link’s Awakening. Ihastuttavassa seikkailussa haaksirikkoudutaan unenomaiselle saarelle ja tutustutaan sen asukkaisiin. Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1993 julkaisun, kun huipputeos on saatavilla aidossa vihersävygrafiikan muodossa.

Unpacking

Unpacking tarjoaa sympaattista pikseligrafiikkaa ja vaivatonta pelimekaniikkaa. Tässä tarina on edennyt herkkään pisteeseen, jossa pohditaan tavaroille paikkaa ensi kertaa omilleen muutettaessa.

(Witch Beam. Pc, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 3.)

Viime aikojen parasta indie-osaamista osoittaa hyväntuulinen pulmapeli Unpacking. Pieni australialaistiimi Witch Beam on luonut todellisen helmen, joka huokuu niin oivallusta kuin vaivannäköäkin.

Idea on simppeli: pelissä puretaan muuttolaatikoita ja asetellaan esineet halutuille paikoille. Samalla aukeaa tarina erään naisen elämäntaipaleesta. Päähahmoa ei koskaan nähdä eikä hänen nimeään kerrota, mutta kohtalo tulee iholle.

Peli alkaa vuodesta 1997, jolloin tavarat puretaan lastenhuoneeseen. Pehmolelujen, kirjojen ja piirustusvälineiden järjestelyn jälkeen siirrytään ajassa eteenpäin ja opiskelija-asuntoon. Sieltä matka vie ensimmäiseen omaan kämppään ja myöhemmin kumppanin luokse.

Helposti lähestyttävää pelaamista voi kuvailla mukavaksi näpertelyksi, jota saa tehdä kaikessa rauhassa. Peli tekee muutosta hauskaa keskittymällä vapaaseen lajitteluun. Antoisinta on, miten sujuvasti ja sanattomasti peli kertoo tarinansa pelkästään muuttolastien purkamisen kautta.

Shin Megami Tensei V

Eri aikakausina tapahtuva roolipeli tarjoaa unohtumattoman kokemuksen, jossa sen laajoja alueita tutkitaan vaikeasti ja vapaasti. Kolean tunnelmallinen ääni- ja kuvamaailma viimeistelee annin.

(Atlus. Switch. Pegi 16.)

Japanin jättisarja Megami Tensein uusinta osaa tehtiin reilut viisi vuotta. Eikä lopputulos petä. Päinvastoin: kivenkova ja kylmänviileä Shin Megami Tensei V on helposti koko vuoden paras roolipeli.

Tarina alkaa ujon opiskelijan viettäessä tuiki tavallista koulupäivää. Kotimatkalla hän jää maanjäristyksessä maan alle loukkuun ja menettää tajunsa. Hän herää kahden vuosikymmenen päästä raunioituneesta ja hiekan alle hautautuneesta Tokiosta – vanhentumatta päivääkään.

Alue kuhisee hirviöitä, joita kohdataan vuoropohjaisissa kamppailuissa. Taktikointi on harvinaisen syvällistä ja pitää otteessaan kymmeniä tunteja. Juju on, että vihollisille voi myös jutella ja värvätään näitä kaveriksi. Hirviöitä risteyttämällä luodaan tehokkaampia hahmoja.

Peli ei anna mitään ilmaiseksi. Mekaniikka on monimutkaista, ja haaste äärimmäistä. Epäonnistumiset seuraavat auttamatta toisiaan ennen kuin sisällön oppii – ja sen jälkeenkin. Mutta juuri tässä piilee pelin valtaisa vetovoima ja palkitsevuus.

Solar Ash

Uljaaseen tieteismaailmaan sijoittuva Solar Ash on peli, jota ei kannata ohittaa. Harvoin pelkkä pelimaailmassa liikkuminen tuntuu yhtä ilahduttavalta tai sen alueiden pähkäily nautinnolliselta.

(Heart Machine. PS4, PS5. Pegi 12.)

Hollywood-elokuvastudio Annapurna on laajentanut vahvasti videopelien pariin. Se on viidessä vuodessa tuottanut pelejä, joissa uskalletaan satsata kokeellisuuteen. On syntynyt mestariteoksia, kuten Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, If Found…, Telling Lies ja Kentucky Route Zero.

Scifipeli Solar Ash on tuore, mykistävä tapaus Annapurnan siipien suojista. Kyseessä on vertaansa vailla oleva toimintaseikkailu, jossa tutkitaan outoa ympäristöä maaston läpi taianomaisesti rullaluistellen ja pitkien kaiteiden päällä liukuen.

Pääpaino on puhtaassa liikkeen ilossa ja valtavien, koukeroisten alueiden hahmottamisessa. Ympäristöt ovat itsessään kuin pulmia, joita ratkotaan vaihtuvan painovoiman avulla joka kantilta.

Vihollisiakin löytyy – tosin harvakseltaan. Aika ajoin esiin nousevat myös jättimäiset pomoviholliset, joiden päällä liikutaan kuin pienenä sinttinä ja etsitään niiden heikkoa kohtaa.

Pelattavuus ja kenttäsuunnittelu ovat huippuluokkaa, mutta sen viimeisen silauksen antavat hämyisän leijuva musiikki ja hallitun räikeä ulkoasu.

Virtaviivainen Solar Ash on uskomaton tapaus, pelivuoden kohokohtia. Se on uusi mestariteos.