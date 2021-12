Suosikkipeli tuli taskuun ja ihan ilmaiseksi – vakuutti testaajan minuuteissa

Rocket League: Sideswipe on harvinaisen onnistunut mobiilipeli, jonka tulevaisuus kuitenkin pohdituttaa.

Autoa ohjataan vasempaan alakulmaan sijoitetulla joystickilla. Oikeassa alakulmassa on boost ja hyppy. Niiden yläpuolella näkyvästä laatikosta voi laittaa lyhyitä viestejä, kuten ”hyvä peli (gg)” tai ”anteeksi (sorry)”.

Maailma on täynnä toistaan hienompia mobiilipelejä, mutta aina välillä vastaan tulee sellainen, joka yllättää positiivisesti.

Tällä viikolla se on ollut Rocket League: Sideswipe -autorakettijalkapallopeli, joka on nyt pelattavissa ilmaiseksi iOS:llä ja Androidilla. Peli tuo kesällä 2015 julkaistun Rocket Leaguen hieman muutettuna pelaajien taskuihin.

Pelissä pelataan jalkapalloa käyttäen autoja, joissa on rakettimoottorit. Autot pystyvät näiden avulla hyppimään ja lentämään lyhyitä aikoja. Kaksi minuuttia kestävät pelit pelataan 1vs1 tai 2vs2.

Pelitiloja eli kenttiä on kolme: Shortstack (maali matalalla), S.C. Field (maali hieman korkeammalla) ja Dunk House (maalina on koripallokori)

Isoin ero mobiiliversion ja alkuperäisen Rocket Leaguen välillä on kamerakulma, sillä peli on kuvattu sivusta. Muutos on onnistunut ja erottaa pelit selvästi toisistaan.

Tutoriaali opettaa perusasiat hyvin nopeasti, mutta lisää voi harjoitella pelaamalla botteja vastaan. Tai sitten voi hypätä nettipeleihin, joissa vastustajaa ei tarvitse odottaa 5–10 sekuntia pidempään.

Dunk House -matseissa koreja syntyy jatkuvalla syötöllä. Se on kolmesta pelitilasta helpoin.

Vaikka peli on hyvin yksinkertainen, varsinkin nettipeleissä tasoerot näkyvät nopeasti. Ensimmäiset pelit ajoitin aina väärin yritykset osua korkealla ilmassa oleviin palloihin, kun toiset tekivät maaleja omalta kenttäpuoleltaan nappiosumillaan. Haastetta siis riittää ainakin alkuun.

Kahteen minuuttiin mahtuu stressaavia tilanteita, varsinkin jos pallo pomppii oman maalin edustalla yhtään pidempään. Maaleja pariin minuuttiin mahtuu ainakin pari. Jos peli on kahden minuutin jälkeen tasan, mennään äkkikuolemaan päättyvälle jatkoajalle.

Pelissä ei ole ainakaan tällä erää mikromaksuja – kaikki on avattavissa yksinkertaisesti pelaamalla. Tarjolla on vaihtuvia viikkotehtäviä.

Rocket League: Sideswipe tuntuu tutulta pelisarjan faneille, mutta mobiiliversio seisoo ylpeästi omilla jaloillaan. Se on hauska, nopeatempoinen ja ilmainen, mutta ennen kaikkea ainutlaatuinen. Otteluita pelaa mielellään yhden vaikka bussia odotellessa, mutta useampikin menee putkeen, varsinkin jos voittoja irtoaa.

Pelin tulevaisuus pistää kuitenkin mietityttämään. Miten pitkäksi aikaa julkaisijalla on ideoita pitää peli tuoreena ja ajankohtaisena? Tai milloin nähdään ensimmäiset mikromaksut, koska hyväntekeväisyysprojektista on tuskin kyse?

Vastauksia ei voida kun odottaa. Peli on kuitenkin saanut lentävän lähdön: Googlen Play-kaupassa pelin arvosana on 4/5 (20 000 arviota) ja App Storessa 4,6/5 (2000 arviota). Eipä ihme, kun katsoo tuotetta.

Voitto kotiin!