Ota talteen nopeasti: Kehuttu K18-peli tarjolla ilmaiseksi

Epicin viikon ilmaispelien tarjonnan helmi on K18-leimalla varustettu Dead by Daylight.

EPIC Games Store -pelikauppa jakaa parhaillaan pc:lle ilmaiseksi kehuttua Dead by Daylight -peliä ja while True: learn () -indieteosta.

Peleistä tunnetumpi on Dead by Daylight, joka on 4vs1-toimintakauhupeli. Siinä pienelle pelikentälle laitetaan neljä pelaajaa, joiden tehtävä on päästä alueelta karkuun murhaajaa. Pakoa varten pelaajat suorittavat pieniä tehtäviä. Murhaaja sen sijaan yrittää, noh, estää paon murhaamalla pelaajat yksi toisensa perään.

Dead by Daylight on monille tuttu erityisesti sen kattavasta tv- ja pelihahmovalikoimasta, joskin hahmot ovat maksumuurin takana. Mukana ovat esimerkiksi Leon Scott Kennedy (Resident Evil), Michael Myers (Halloween), Freddy Krueger (Painajainen Elm Streetillä) ja Ghostface (Scream).

Kauhuselviytymispelin ikäraja on syystäkin 18. Peli on saanut kehuja muun muassa IGN:ltä (9/10) ja PC Gamerilta (88/100). Metacritic-palvelussa kriitikoiden arvosana on 71/100 ja pelaajien 59/100. Peli on julkaistu vuonna 2016, joten pelaamiseen ei vaadita marketin uusinta pelikonetta.

Pelaajat voivat kaataa esteitä ja loikkia niiden yli. Murhaaja ei ole yhtä ketterä.

Viikon toinen peli on on pulmapeligenreen lukeutuva while True: learn (). Siinä ohjataan koneoppimisen asiantuntijaa, joka on huonompi koodaamaan kuin kissansa.

Pelaajan tehtävä on rakentaa puheentunnistusohjelma, joka mahdollistaa kissan ja ihmisen välisen kommunikoinnin. Pelaaminen onnistuu ilman koodaamistaustaa, mutta matkan varrella voi oppia jotain ohjelmoinnista.

Steam-palvelussa peli on saanut lähes 5000 arvostelua, joista 90 % on ollut myönteisiä. Graafisesti vaatimaton simulaattoripeli pyörii käytännössä kaikilla vähänkin moderneilla tietokoneilla.

Koodaamistaustaa ei tarvitse tämän pulmapelin pelaamiseen.

Pelit ovat lunastettavissa Epicin kautta viimeistään torstai-iltana 9.12. kello 18.00 Suomen aikaa. Tarvitset Epicin käyttäjätilin ja ohjelmiston, joista ei tarvitse maksaa rahaa.