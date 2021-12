Kanaliiga järjestää huhtikuussa 2022 Kanalanit, johon pelkkä tapahtumalippu maksaa 254 euroa.

Suomalainen Kanaliiga on erikoinen pelimaailman toimija, sillä se järjestää firmaliigoja kilpailullisissa videopeleissä. Yhdistyksen oman arvion mukaan se on tontillaan maailman suurin.

Vuonna 2018 perustettu Kanaliiga on tasaisin väliajoin laajentanut pelitarjontaansa, joka koostuu nyt kahdeksasta pelistä. Huhtikuussa 2022 toiminta laajenee, kun ensimmäistä kertaa järjestetään Kanalanit, joka on järjestäjän oman määritelmän mukaan ”premium-tason LAN-tapahtuma”.

Perustajajäsenen Erkki Mikkolan mukaan verkkopelitapahtumat eli lanit on tavallisesti rakennettu nuoria ajatellen: Majoitus tarkoittaa lähtökohtaisesti kylmää lattiaa ja makuupussia, syötävä on pikaruokaa ja ympäristö ”aika karsittu”.

Kanalanit järjestetään Långvikin kokous- ja kylpylähotellissa Kirkkonummella 8.–10.4.2022. Yöpyminen tapahtuu hotellissa ja ruokailu ravintolassa.

200 pelaajalle suunnitellun tapahtuman ikäraja on 18 vuotta, mikä näkyy hinnoittelussa. Tapahtumalippu maksaa 254 euroa ja sisältää konepaikan sekä ruokailun.

Suomen suurimman verkkopelitapahtuman eli Assemblyn kalleimmat pääsyliput maksavat 115 euroa. Siihen kuuluu normaalia leveämmän konepaikan lisäksi netti, sähkö, aikaisempi sisäänpääsy ja pehmustettu tuoli.

Kanalaneilla konepaikan kylkeen kaupitellaan yhden hengen hotellihuonetta koko viikonlopuksi hintaan 280 €. Silloin koko peliviikonlopun hinnaksi tulee jopa 500 euroa ilman matkoja ja muita kuluja.

Millaista kävijäkuntaa järjestäjät odottavat Långvikiin huhtikuussa 2022?

– Tyypillinen Kanaliigan pelaaja on 25–35-vuotias mies. Suurin osa on töissä IT-alalla erilaisissa tehtävissä, mutta mukana on myös paljon valmistavan teollisuuden tiimejä, rahoitusalan porukoita sekä myös puolustusvoimien edustajia, Mikkola avaa Kanalanien oletettua asiakaskuntaa Ilta-Sanomille.

– Varmaan yleisesti ottaen paikalle tulevat kaverit ovat pelaamiseen ”hurahtaneita”, ketkä panostavat paljon omaan harrastukseen. Ovat ehkä aiemmin käyneet muilla laneilla, mutta kaivanneet tämmöistä hiukan aikuisempaa tulokulmaa koko hommaan.

Tapahtuma järjestetään, jos ainakin puolet lipuista menee kaupaksi. Ohjelma koostuu vapaamuotoisesta hengailusta, pelaamisesta ja turnauksista.

Kanaliigan taustalla on joukko vapaaehtoisia ja samanmielisiä peliharrastajia. Toiminta on kasvanut vuosi vuodelta, minkä ansiosta kuluja ei tarvitse enää maksaa vapaaehtoisten omista taskuista.

Yhdistyksen toimintaa on monipuolistettu ja kasvatettu tasaisesti, mutta tekijätiimi ei ole kuitenkaan lyönyt vielä rahoiksi toiminnallaan. Toistaiseksi kaikki mikä tulee, myös menee. Toiveissa on täysipäiväinen työntekijä, joka vastaisi päivittäisestä tekemisestä. Siihen vaaditaan kuitenkin huomattavasti nykyistä enemmän rahaa.

Korona on näkynyt pelaajamäärien kasvussa, mutta myös Counter-Strike-liigan finaalijärjestelyissä. Kauden oli tarkoitus päättyä yleisön eteen helsinkiläisessä pelibaarissa lauantaina 11.12. Pelit siirrettiin kuitenkin koronatilanteen takia nettiin.

– Sinne oltiin tehty merkittäviä panostuksia, joista ehkä erikoisin oli se, että ostettiin 100 ämpäriä Kanaliigan logolla. Koska ämpärithän aina vetää porukkaa, Mikkola paljastaa pettyneenä.