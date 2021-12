Hurjat luvut: Tällaisia määriä Neymar tahkoaa Counter-Strikea

Neymar on pelannut tänä vuonna Counter-Strike-otteluita yli 700 pelkästään FACEIT-palvelussa.

Marraskuun lopulla 6–8-viikon sairauslomalle joutunut PSG:n jalkapallotähti Neymar on innokas Counter-Striken pelaaja.

Brassitähti on pelannut suositussa FACEIT-palvelussa tänä vuonna 708 peliä, joista hän on voittanut 58 % prosenttia. Tarkalleen voittoja on kertynyt 415 ja tappioita 293.

Kuukausitasolla hän on ollut aktiivisimmillaan tänä vuonna tammi-, maalis- ja marraskuussa. Esimerkiksi tammikuussa hän pelasi 86 ottelua, joista peräti 15 vuorokauden sisään. Heinä-elokuun aikana hän pelasi sen sijaan yhteensä vain 53 matsia.

FACEITin datan perusteella Neymar pelaa lähes poikkeuksetta iltaisin ja öisin (kello 20–02), mutta mukaan on mahtunut erikoisempia pelihetkiä.

Neymar ja PSG hävisivät 24. marraskuuta Mestarien liigassa 1–2-tuloksella Manchester Citylle. Brassitähti syötti ottelussa Mbappén tekemän avausmaalin yhdessä Lionel Messin kanssa. Neymar huuhtoi tappiota alas pelaamalla seuraavana aamuna (25.11.) CS:ää.

Tilastojen mukaan Neymar pelasi FACEIT-ottelut kellon ollessa Pariisissa 5.23 (häviö) ja 6.10 (voitto). Jälkimmäisessä eli voittoon päättyneessä ottelussa brassitähti otti peräti 43 tappoa ja kuoli 15 kertaa. Seuraavaksi parhaan pelaajan tilastot olivat 29–18.

Neymarin CS-taidonnäyte syksyltä 2020:

29-vuotias Neymar on kertonut peliharrastuksestaan useita kertoja. Aiemmin hän on striimannut Twitchissä, mutta edellisestä lähetyksestä on kulunut jo puoli vuotta. Hän on myös seurannut CS:n kilpapuolta jonkin verran.

Vuosi sitten hän pelasi näytösottelussa yhdessä CS-tähtien Mathieu ”ZywOo” Herbautin, Dan ”apEX” Madesclairen ja Richard ”shox” Papillonin kanssa. Hiljattain hän tapasi Herbautin ja Madesclairen, joka latasi muiston Twitteriin.

Neymarin Steam-tunnuksen pelitunnit on piilotettu, mutta tavaraluettelo ei. Jalkapallotähdellä on pelissä useita kalliita puukkoja, joista kallein eli Karambit Gamma Doppler Emerald maksaa noin 14 000 euroa. Pelaajan koko tavaraluettelon arvo on noin 70 000 €.

Torstaina Neymar ilmoitti tehneensä sopimuksen Facebook Gamingin. Pelaaja striimaa jatkossa palveluun, mutta ei ole tietoa onko kyseessä yksinoikeussopimus.