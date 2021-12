The Metaflower Super Mega Yacht -superjahdista maksettiin summa, jolla olisi saanut oikeassa elämässä melkoisen näyttävän paatin.

Republic Realmin suunnittelema megajahti on NFT, jota voi hyödyntää The Sandbox -metaversessa.

Kehitteillä olevaan The Sandbox -peliin on myyty virtuaaliesine 606 382 eurolla, uutisoi Hypebeast.

The Metaflower Super Mega Yacht -superjahti myytiin 149 Ethereum-virtuaalivaluutalla, jonka arvo on tällä hetkellä 4069 euroa. Kokonaishinnaksi tuli näin ollen 606 382 euroa. Jahdista löytyy kaksi helikopterialustaa, poreallas, tanssilattia ja useita oleskelutiloja.

Myyty tuote on NFT (non-fungible token, ei-vaihdettavissa oleva rahake), jotka ovat olleet korona-aikana kovassa huudossa. NFT:t ovat digitaalisia teoksia, joiden lohkoketju todistaa sen olevan ainutkertainen. Oikea tunniste on siis aitoustodistus.

Lue lisää: 10 sekuntia kestävä videotiedosto myytiin 5,5 miljoonalla eurolla – tästä uudessa NFT-ilmiössä on kyse

Jahdin hurja hinta on hämmästyttänyt lukuisia netin irvileukoja.

– Anteeksi ranskani, mutta joku maksoi 650 000 dollaria virtuaaliveneestä? Se ei näytä edes niin hienolta, äimisteli eräs.

– Voisit maksaa jollekin 6-vuotiaalle vitosen, ja hän suunnittelisi hienomman jahdin Minecraftissa, naureskeli toinen.

– Miksi ostaa oikea vene, kun voit sen sijaan ostaa internetissä ”Supermegajahdin”...

– Kerro minulle että peset rahaa ilman että kerrot peseväsi rahaa.

– En ole teknologiaa vastaan, mutta herranjumala kaikki tiedostavat tämän näyttävän kauhealta. Kaikki ne graafiset harppaukset mitä olemme nähneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana... Niin tämä, joka näyttää siltä kuin se olisi tehty 80-luvulla, myydään 650 000 dollarilla. Outoa!

Superjahti on käytettävissä The Sandbox -pelissä. Ethrereum-pohjaisen pelin kehitys on tällä hetkellä alpha-vaiheessa eli täysversion julkaisuun on vielä matkaa.

Kyseessä on avoimen maailman hiekkalaatikkopeli, jossa pelaajaa ei ohjata käytännössä lainkaan. Peliä mainostetaan ”avoimena metaversumina” eli digitaalisena kohtauspaikkana.

Pelaajat voivat itse luoda ja ostaa muiden tekemiä NFT:tä, kuten hahmoja, autoja ja pelialueita. Pelissä näkyvät tunnetuista brändeistä ja nimistä esimerkiksi The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5 ja Atari.