G2 Esportsin ensi vuoden kokoonpanosta liikkuu villejä huhuja.

Aleksi ”Aleksib” Virolainen on huhujen mukaan G2:n tähtäimessä.

Counter-Striken huippunimi G2 Esports on suomalaisen Aleksi ”Aleksib” Virolaisen perään, kirjoittaa alan piireissä tunnettu ranskalaismedia 1PV.

Huhujen mukaan G2 olisi tekemässä ensi vuodelle merkittäviä muutoksia, joista yksi olisi pelinjohtajan vaihtaminen. 1PV:n mukaan neuvottelut ovat vielä alkuvaiheessa.

Virolainen on kansainvälisesti arvostettu pelinjohtaja, joka ottaisi siirron toteutuessa Nemanja ”nexa” Isakovićin paikan. Isakovićin on huhuttu haluavan siirtyä pelinjohtajasta takaisin rivipelaajaksi, mutta G2:ta hän ei ole kuitenkaan jättämässä.

Virolaisen nykysopimus OG-joukkueen kanssa on voimassa vuoden 2022 loppuun, joten suomalaistähden siirtohinta ei ole varmasti halvimmasta päästä. Menestyneet pelinjohtajat ovat harvassa, minkä lisäksi Virolainen on alusta asti eli joulusta 2019 toiminut OG:n kapteenina. Se näkyisi myös hinnassa, minkä takia neuvottelut voivat kariutua heti alkuun.

Tällä hetkellä OG on HLTV:n listalla sijalla 15 ja G2 sijalla 3. Kuun alussa pelatussa major-arvoturnauksessa G2 ylsi välieriin, mutta OG:ta ei nähty koko turnauksessa. OG on kahden vuoden aikana yltänyt kahdesti HLTV:n maailmanlistan kärkikymppiin, mutta tasaiset turnaussuoritukset tai isot mestaruudet ovat jääneet puuttumaan.

Suomalaistähden lisäksi G2 on Na’Vin akatemiajoukkueen 16-vuotiaan superlupauksen Ilja ”m0nesy” Osipovin perään. Viime päivien huhuissa Osipoviin on yhdistetty useita joukkueita, mutta 1PV:n mukaan G2 on ykkösvaihtoehto.

Tällä hetkellä G2:ta edustavat tiivis kolmikko Nikola ”NiKo” Kovač, Nemanja ”HuNter-” Kovač, Isaković ja ranskalaiskaksikko Audric ”JaCkz” Jug sekä François ”AmaNEk” Delaunay. Huhujen mukaan ranskalaiskaksikon taival G2:ssa päättyisi joulukuussa.

G2 tai muut osapuolet eivät ole kommentoineet 1PV:n kirjoitusta.