Microsoftin ajopeli erottuu erityisesti kauneudellaan.

Microsoftin Forza Motorsport- ja Forza Horizon -pelisarjat ovat löytäneet tiensä virtuaalikuskien sydämeen jo vuosia sitten. Yleensä rata-ajoon ja avoimeen maailmaan perustuvat pelisarjat ovat ilmestyneet vuorotellen, mutta nyt hiekkalaatikkopeli Forza Horizon on saanut niskalenkin isoveljestään ja ilmestyy toista kertaa peräkkäin.

Ja mikäpä ettei ilmestyisi. Vuonna 2018 nähty Forza Horizon 4 oli kaikin puolin mainio tapaus – jopa siinä määrin, että paremmaksi on vaikea panna. Tässä piileekin uuden Forza Horizon 5:n suurin ongelma. Moni asia tehdään vähän paremmin kuin edellisosassa, mutta kaikki uudistukset eivät paranna peliä.

Hyvää Kaunis

Palkitsee pelaajaansa koko ajan

Sopii kaikille taitotasosta riippumatta

Hienosti toteutettu maailma

Autovalikoima Huonoa Huijaavat konekuskit

Tylsä löytöretkeily

Ei riittävästi kisoja alemmille teholuokille

Turha taustatarina

Todettakoon kuitenkin heti kättelyssä se, että Forza Horizon 5 on helkkarin hyvä peli ja ehdottomasti parasta, mitä uuden sukupolven konsoleille on tarjolla. (Tai siis toki vain Xbox Seriesille, pleikkarikansa saa vielä odottaa GT:tään.)

Kisat aloitetaan yleensä 8. ruudusta. Vastustajina ovat omien kavereiden drivatarit eli koneversiot, mikä tekee kamppailusta henkilökohtaisempaa.

Peli on viety Meksikoon, mikä on ympäristönä mainio valinta. Tarjolla on kaahailua hiekkarannoilla, tiheässä metsässä, viidakossa, maissipelloilla, aavikolla ja lumihuippuisilla vuorilla. Koska peli on rakennettu pitkälti silmäkarkin varaan, välillä käydään ihmettelemässä myös paikallisia pyramideja. Vain kaupungit vaikuttavat turhan kuolleilta, koska ihmisiä ei näy.

Kottero on ottanut hieman osumaa lumihuippuisella vuorella.

Silmäkarkkia on todella tarjolla. Peli lienee kaunein, joka on uusilla konsoleilla nähty. Niin maisemat kuin autot näyttävät kertakaikkisen upeilta.

Mutta. Siltikään ei olla siellä, missä voitaisiin olla. Jopa Xbox Series X:llä on valittava parhaan grafiikan ja sujuvuuden välillä. Jos peliä haluaa pyörittää 60 ruudun sekuntivauhdilla, on näkymistä tingittävä. Parhailla grafiikka-asetuksilla on tarjolla 30 fps.

Hei, me lennetään! Vauhdin tuntu on vahvasti läsnä.

Series X:llä peli pyörii 3840 x 2160 -tarkkuudella, Series S:llä 1920 x 1080:llä. Xbox Onen tarkkuus vaihtelee konsolimallista riippuen näiden kahden välillä.

Raytracing eli reaaliaikaisen valon taittumisen fysiikkamallinnus ei kuitenkaan ole tarjolla kuin helikopterin hintaisen pc:n omistaville pelaajille ja uusien Xboxien autojen ihailuun tarkoitetussa Forzavista-tilassa.

Vielä on siis mehuja uusista konsoleista puristamatta.

Valo ja varjo kohtaavat kauniisti esimerkiksi tunneleissa.

Ajettavaa riittää. Maailma on laajin Forzissa tähän mennessä, ja autoja on yli 500. Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niitä tulee lisäosissa ämpärikaupalla lisää. Ajamisen iloa lisäävät vaihtelevat sääolosuhteet ja jossain määrin vuorokaudenajat.

Onnenpyörä voi tehdä onnelliseksi. Tai sitten ei. Kukapa autoja tahtoisi, jos omalle avatarille on tarjolla kengät ja emote? Köh.

Pelaaminen on kuin kasinossa juhlisi. Ruudulla rullaavat mitä kummallisimmat bonukset milloinkin, ja aina seuraavalle tasolle noustaessa käydään pyöräyttämässä onnenpyörää. Vaatteiden tai torviäänten nettoaminen superautojen sijaan ärsyttää aina yhtä paljon.

Autokaupoilla käymisen jälkeen on aika valita autoille kuosi. Näitä löytyy muiden pelaajien tekemiä joka lähtöön.

Vanhoista Forzista tuttu sosiaalisuus on mukana. Autoja voi maalailla, viritellä ja myydä edelleen huutokaupassa. Kisoja voi tehdä itse, vastaantulijat voi haastaa viivalle ja niin edelleen. Tai sitten voi pörräillä ihan vaan itsekseen.

Löytöretket ovat pelin ehkä suurin uudistus, mutta niiden arvo jää kyseenalaiseksi. Ne ovat käytännössä aja-tänne-ja-sitten-tuonne-ja-ihaile-kauniita-maisemia-tyyppisiä köröttelytehtäviä, joissa ei haastetta juuri ole.

Kisaa ja tapahtumaa pukkaa enemmän kuin mitä ehtii pelaamaan. Tai sellainen tunne ainakin tulee.

Tehtävistä tulee yltäkylläisyyden tunne. Kartta täyttyy nopeasti mitä moninaisimmista kisoista, ja hetkittäin saattaa olla vaikea muistaa, mikä sarja nyt olikaan kesken ja missä kannattaisi olla seuraavana. Anna-virtuaaliavustajan neuvotkin saattavat johtaa uusiin kilpasarjoihin, mikä keskeyttää vanhat.

Kisoja on moneen lähtöön, ja vaikeuskerroin vaihtelee rankasti. Alun aloittelijakisoissa on mokannut pahasti, ellei ruutulippu heilahda ensimmäisenä. Palkintoautoja tarjoavissa viikkotehtävissä taas ollaan syvässä päässä. Niissä käy myös ilmi, että konekuskit huijaavat: optimaalisten ajolinjojen lisäksi drivatarien autot yksinkertaisesti kulkevat kovempaa.

Forzan Meksiko on iso. Kartalla tulee kulutettua aika paljon aikaa.

Forza Horizon 5:n suurimpia plussia on se, että se on sarjan edellisosien tapaan kaikille sopiva. Ajoavut ja ajolinjat päällä heikkoja konekuskeja vastaan peli on leppoisaa ja voittoisaa köröttelyä. Ja jos rassi pullahtaa metsähallituksen puolelle, takaisinkelausnappi pelastaa tilanteen.

Edellisosien tapaan maastoon on piilotettu latoja, joista löytää oikein muikeita ajokkeja. Porsche 911 kaipaa pientä laittoa, mutta kulkee sen jälkeen kuin raketti.

Forza Horizon 5 tekee useimmat asiat vähän paremmin kuin edeltäjänsä, mutta ei varsinaisesti räjäytä galakseja. Se on kauniimpi kuin edeltäjänsä, mutta kisoissa on otettu hieman takapakkia. Etenkin keskisarjan B- ja C-luokan autoille soisi näkevänsä enemmän kilpailuja.

Kannattaako se ostaa? Jos omistat uuden sukupolven Xbox Series -konsolin tai järeän pc:n, Forza Horizon 5 on hyvä ostos. Jos olet Xbox Game Pass -tilaaja, vielä parempi. Peli nimittäin kuuluu tilaukseen.

Ja onhan se helkkarin hyvä ajopeli. Joka uusimmassa osassaan otti kaksi askelta eteenpäin ja yhden taakse.

Vaikka alla olisi farmari-Volvo, ei tarvitse tyytyä jokamiesluokan varustukseen.