196 000 euroa yhdellä videolla, miljoona kuukaudessa – Twitch-tähdellä hurjat tulot OnlyFansissa

Twitch-suosikkikasvo Kaitlyn ”Amouranth” Siragusa myi videota 40 dollarilla.

27-vuotias suosikkistriimaaja Kaitlyn "Amouranth” Siragusa on paljastanut Twitterissä tienanneensa yhdellä OnlyFans-videolla lähes 200 000 euroa.

– Olen kiitollinen siitä kun tienasin 221 000 dollaria [196 000 €] tissivideolla, nainen paljasti 1,7 miljoonalle seuraajalleen ladaten kuvan OnlyFans-videonsa myynnistä.

Kyseistä videota kaupattiin 40 dollarilla. Kuvan julkaisuhetkellä tilauksia oli mennyt kaupaksi 5548. Siragusa on sanonut tienaavansa tilillään yli miljoonan kuussa.

Sigagusa on Twitchin suosituimpia naisstriimaajia yli 4,7 miljoonaalla seuraajalla, ja hänen striimejään katsotaan viikoittain miljoonien tuntien edestä. Twitterissä seuraajia on 1,7 miljoonaa ja Instagramissa reilut 400 000.

Hänet tunnetaan IRL-striimaajana, jonka tuottama sisältö on hyvin vahvasti ei-pelaamista. Tämä sisältää ASMR:n tuottamista, polskimista uima-altaassa, jutustelua ja esimerkiksi lautapelien pelaamista. Peleistä hän on pelannut eniten Just Dance -sarjaa, Fall Guysia, Marbles On Streamia ja Mario Kartia. Hän dominoi pääosin ei-peliaiheisia kategorioita, kuten chattia sekä altaat, paljut ja rannat.

Nainen on ollut useasti kohujen keskellä rohkeista asuvalinnoistaan, ja monet ovat kritisoineet hänen käyttävän seksikkyyttään saadakseen katsojia. Sigagusa on saanut useita väliaikaisia porttikieltoja Twitchiin erilaisista sääntörikkomuksista.

Hiljattain Sigagusa sanoi striimaavansa niin pitkään kun vain jaksaa, koska silloin pitää takoa kun rauta on kuumaa. Rahaa hän on tienannut kuulemma jo tarpeeksi loppuelämää varten, mutta nykysuosiosta pitää ottaa kaikki mahdollinen irti.

Rahojaan nainen on sijoittanut muun muassa huoltoasemaan sekä 7-11-ketjun kauppaan, jossa hän on osaomistaja. Hän kertoi molemmista ostoksista marraskuun aikana. Hän pyrkii pisteeseen, jossa omistukset ja sijoitukset toisivat vuositasolla enemmän rahaa kun nykyinen työ.