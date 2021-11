Valmentajan tyly kommentti loukkasi verisesti – sitten Christer, 44, pudotti 60 kiloa 13 kuukaudessa

Christer sitoutui tiukkoihin ohjeisiin tunnollisesti yli vuodeksi. Tulokset ovat huimat.

Christer Kasurinen, 44, painoi vielä kesällä 2020 huimat 170 kiloa, mutta nyt vaaka näyttää lukemaksi 109 ja risat. Yli kolmasosa kropan painosta on lähtenyt 13 kuukaudessa keskellä koronapandemiaa.

Laihdutusprojekti alkoi syksyllä 2020, kun Christer oli 5-vuotiaan poikansa Sisun kanssa leikkipuistossa. Siellä hän näki itseään muutaman vuoden vanhemman miehen, joka sai Christerin miettimään omaa tilannettaan.

– Hän oli niin poikki. Skidi painoi kauhealla energialla, mutta isä jaksoi ainoastaan tahdonvoimalla olla siinä. Se pisti miettimään, kun on oma nuori poika, joka ei ainakaan tuosta yhtään rauhoitu, Christer muistelee käännekohtaa.

Tältä Christer näytti elokuussa 2018. Näin mies itse kommentoi kuvaa nyt: ”Silmät punertaa ja koko jätkä on ihan piipussa. Vertaa nykykuviin, niin vanhentunut mies voi paljon paremmin”.

Taustalla oli muutama vuosi aiemmin tehty lääkärintarkistus 40-vuotiaana. Veriarvot ja muut olivat silloin ”ihan hyvät” eikä Christerillä ollut lääkityksiä. Lääkäri kuitenkin huomautti, että nyt kannattaisi tehdä jotain painon eteen ennen kuin tilanne on toinen.

– Se jäi takaraivoon, mutta sitä piti työstää pari vuotta. Siitä hiekkalaatikkohommasta kaikki kuitenkin lähti. Oli pakko tehdä jotain. Kaikki aiemmat yritykset olivat menneet päin helvettiä, koska en ollut tehnyt tätä omalla tavallani.

Christer aloitti laihduttamisen 170 kilosta jättämällä ruokavaliostaan pois kaiken makean ja maitotuotteet, paitsi kahvimaidon. Liikuntaa hän lisäsi tekemällä tubehaasteita, kuten kävelemällä viikon ajan 15 000 askelta päivässä.

Nopeasti hän huomasi kuitenkin ettei liikunnan lisääminen ole hänelle se juttu. Hän myös epäili omaa jaksamistaan. Tarvittiin järeämpiä konsteja.

Christer kuvattuna marraskuussa 2021. Mies on 190 senttiä pitkä.

165 kilon kohdalla kuviin astui valokuvaaja ja painonnostaja Mike Sirén, jonka Christer oli palkannut erästä työprojektia varten. Kuvauspäivän päätteeksi kaksikko jutteli parkkipaikalla, kun Christer kysyi apua salitreenin aloittamiseen. Sirén katsoi takaisin tyrmistyneenä.

– Hän sanoi että pudota 40–50 kiloa, niin voidaan puhua saliharjoittelusta. Loukkaannuin siitä verisesti. En tiedä, mitä sitten tapahtui, mutta loukkaantuminen kääntyikin sisuuntumiseksi. Sitten jo kysyinkin, mitä hän tekisi minun asemassani.

Sirén antoi tiukat ohjeet: 16-8-paastoa (16 tuntia syömättä, 8 tunnin aikaikkuna syömiseen), todella yksinkertainen ruokavalio ja siihen kylkeen vähän liikuntaa. Christer noudatti ohjeita tunnollisesti.

Sirénin ruokaohjeet Christerille Kello 00.00–16.00: Paastoa, jonka aikana sai juoda mustaa kahvia ja vettä.

16.00: Desi riisiä, 200 grammaa kanaa ja vihanneksia.

18.30: Desi riisiä, 200 grammaa kanaa ja vihanneksia.

21.00: Desi riisiä, 200 grammaa kanaa ja vihanneksia.

23.30: Viisi keitettyä kananmunaa.

Christer söi lisäksi Omega3-kapseleita ja vitamiineja.

– Tällä elin 13 kuukautta päivästä toiseen. Ei ravintolakäyntejä, ei juhlia tai mitään. Koko projektin aikana oli kolme tai neljä päivää, joiden aikana söin paljon hiilareita, jotta kroppa resetoi, Christer kertoo.

– Tulokset saavutettiin puhtaasti kalorivajeella. En ole himoliikkuja, vaikka yleiskunto on tässä samalla parantunut. Askelia tuli ja tulee keskimäärin 5000–7000 päivää kohden.

Christer asetti tavoitteekseen saada paino 110 kiloon. Vaikein osuus oli päästä eroon viimeisestä kympistä – siihen meni aikaa melkein kolme kuukautta. Kokeneen salihirmun tuki ja turva on ollut korvaamaton matkan aikana, Christer alleviivaa.

Bodarin rehellinen ja paikoitellen tylykin kommentointitapa toimi, koska Christer arvostaa suoraa puhetta. Kaksikko on pitänyt tiiviisti yhteyttä, vaikka Christer ei ole maksanut valmennuksesta euroakaan Sirénille.

– Hän sanoi aika epämiellyttävästi asioita, mutta ei valehdellut tai solvannut. Hän sanoi asioita, jotka piti kuulla ääneen sanottuna.

Christer on ollut nuoresta asti ylipainoinen. Yläasteella hän painoi jo yli sata kiloa. Koulukiusattu mies on kärsinyt tunnesyönnistä, joka on tosin vähentynyt iän myötä. Huonoa oloa ja stressiä hän on kuitenkin ajoittain paikkaillut herkuilla.

– Henkisestihän tämä on ollut ihan helvetin raskasta, mutta kaiken sen arvoista. Pulssi on laskenut reilusti, vaatekoko pienentynyt ja olo on energisempi.

Parasta ja huonointa muodonmuutoksessa on ollut ihmisten suhtautuminen. Kehuja ja kannustusta on tullut paljon, mutta samalla on paljastunut uusia puolia tutuista.

– Ihmiset, jotka eivät koskaan sanoneet mitään, olivat kuulemma niin huolissaan. Ihmettelen mikseivät he sanoneet mitään... Ehkä he halusivat nähdä minut haudassa viisikymppisenä?

– Aiemmin myös monet puhuivat vähän kuin lapselle, mutta nyt kun olen miehen mitoissa, niin minut otetaan paljon vakavammin, Christer hämmästelee.

Moni on myös ääneen pohtinut Christerille, että onkohan 60 kilon pudottaminen nyt kuitenkin liikaa? Että riittäisikö vaikka 20 kiloa? Tällaisia kommentteja Christer ei voi myöskään ymmärtää.

Christer aloitti sovelluksen käyttämisen 150 kilon kohdalla. Näin paino putosi vuodessa.

Kotona projektia ovat tukeneet jo yli 15 vuotta rinnalla ollut Marja-vaimo sekä nyt 7-vuotias Sisu. Myös kaverit ja vanhemmat ovat kyselleet säännöllisesti jaksamisesta ja muusta.

– Henkisen tuen merkitystä ei voi vähätellä. Varsinkin tuki valmentajan suunnalta piti homman raiteillaan.

Lähipiiri on myös innostunut Christerin muutoksesta. Vaimolta on lähtenyt 15 kiloa, eräältä ystäväpariskunnalta puolestaan kolmessa kuukaudessa yhteensä 40 kiloa. Christer kertoo muutoksestaan mielellään, koska haluaa laittaa hyvän kiertämään.

Tavoitepaino eli 110 saavutettiin marraskuussa 13 kuukauden laihdutuksen jälkeen.

Christer ei enää noudata Sirénin antamaa tiukkaa ruokavaliota vaan on hiljalleen palannut korkeampiin kalorimääriin. Kelloa hän tarkkailee yhä, mutta esimerkiksi aamupala maistuu taas.

– Tämän muutoksen seurauksena olen saanut paljon paremman suhteen safkaan. Pystyn ajattelemaan sitä viikolla vain polttoaineena, jonka takia yksi herkuttelupäivä viikonloppuna maistuu enemmän.

Nyt ensimmäisen tavoitteen toteuduttua Christer pääsee viimeinkin harjoittelemaan salille Sirénin ohjeilla. Seuraavina vuosina tavoite on saada pidettyä painoa 110–120 kilon välissä. Edessä on pitkä ja kova taistelu, jotta paino ei palaa salavihkaa.

– Jotain hienoa on saavutettu, mutta tämä on loppuelämän projekti. Elämääni on tullut niin paljon hyvää etten voi edes kuvitella paluuta vanhaan.

Kasurinen kuvattuna helmikuussa 2019. Silloin hän painoi rapiat 170 kiloa.

Laihdutusprojektin seurauksena on syntynyt myös Christer 2.0, kuten mies itse asian ilmaisee.

Sen tiimoilta hän on jättänyt työnsä HIFK:n perustaman esports-organisaation hREDSin GM:nä. HREDSissä mies vietti viisi antoisaa ja stressaavaa vuotta, joista jäivät parhaiten mieleen ihmiset.

Tällä hetkellä Christer on ensimmäistä kertaa työtön 24 vuoteen. Säästöjä on kertynyt sen verran, ettei heti joulukuussa tarvitse olla uusissa töissä. Toistaiseksi hän aikoo nauttia hetken vapaalla olosta.

Uusia työkuvioita on kuitenkin jo suunnitteilla. Tavoite on löytää töitä pelaamisen parissa, mutta mielessä on käynyt ajatus esimerkiksi oman peliaiheisen startupin perustamisesta.

