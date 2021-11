Pc-pelaajat voivat lunastaa theHunter: Call of the Wildin ilmaiseksi Epic Games Storesta.

TheHunter: Call of the Wild tarjoaa metsästettävää usealla eri alueella.

Epic Games Store -pelikauppa tarjoaa tällä hetkellä pc-pelaajille ilmaiseksi metsästyssimulaattoria theHunter: Call of the Wildia sekä pelivaluuttaa Antstream Arcade -retropelipalveluun.

TheHunter: Call of the Wild on melko realistinen ja hidastempoinen metsästyspeli, jonka ikäraja on 16 vuotta. Pelissä vaelletaan vapaasti ja suoritetaan karttojen omia kampanjoita rahaa ja kokemuspisteitä keräten.

Ruotsalaisen Avalanche Studiosin tekemä peli tarjoaa oletuksena vain kaksi metsästyspaikkaa, jotka ovat tosin sitäkin isompia. Rahalla saa useita lisäkarttoja, joiden keskinäinen tarjonta vaihtelee huomattavasti toisistaan. Hutilaukaukset eivät kannata, sillä silloin saalis pinkoo karkuun.

The Hunter perustuu lähes kokonaan kärsivällisyyteen. Siinä mielessä se on varsin poikkeuksellinen nykypeli. Pitkät odottelut ja riistan haeskeluvaiheet luultavasti karsivat osan yleisöstä. Rynnäköinti ase laulaen ei todellakaan toimi, ja hyvä niin, kirjoitti Matti Järvi IS:n arvostelussa vuonna 2017 .

TheHunteria voi perustellusti väittää yhdeksi kaikkein kauneimmista peleistä pc:llä. Ulkoilmaympäristöt on toteutettu hyvin ja siellä olemisen tunne on vahva. Kamera saattaa olla kädessä kivääriäkin useammin.

Mutta tätä peliä ei ihan heikolla pc:llä kannata kokeilla. Peli vaikuttaa olevan kohtuullisen raskas, ja ainakin toisella allekirjoittaneella näytönohjaimen tuuletin huutaa hoosiannaa peliä ajettaessa.

Metsästyssimulaattori laajenee joulukuun alussa uudella maksullisella lisäosalla, joka vie pelaajat tällä kertaa Mississippin äärelle. Siellä pääsee metsästämään esimerkiksi pesukarhuja, harmaakettuja ja alligaattoreita.

Metacritic-palvelussa metsästyssimulaattori sai kriitikoilta arvosanaksi 6,4, mutta pelaajilta paremman arvion 7,1. Verkkometsästäjät ovat kehuneet erityisesti pelin grafiikkaa ja tunnelmaa. Pelitempo sen sijaan ei ole kaikkien mieleen.

Antstream niputtaa yhteen erilaisia pelihalleista tuttuja pelejä, joita on tarjolla yli tuhat. Epic tarjoaa peliin 1090 kolikkoa, joita voi käyttää esimerkiksi Mortal Kombatin, Pac-Manin tai Metal Slug X:n pelaamiseen.

Molemmat ovat saatavissa maksutta torstaihin 2. joulukuuta kello 18 saakka. Tarvitset Epicin käyttäjätilin ja ohjelmiston, joista ei tarvitse maksaa rahaa.