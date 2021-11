Yleisö äänesti: Tämä on kaikkien aikojen paras peli – voitti Doomin ja Zeldan

Kaikkien aikojen pelialustaksi äänestettiin pc ja peliksi Dark Souls.

Dark Souls (iso kuva) peittosi äänestyksessä alkuperäisen Doomin vuodelta 1993 ja Zelda-sarjan jättihitin Breath of the Wildin.

Vuonna 2011 PlayStation 3:lle ja Xbox 360:lle julkaistu Dark Souls on äänestetty kaikkien aikojen videopeliksi. Toimintaroolipeli sai 12 prosenttia yleisöäänistä Golden Joystick Awards -gaalassa.

Dark Souls -pelisarja tunnetaan haastavuudestaan, sillä pelaaja heitetään heti alussa syvään päätyyn ilman sen kummempia ohjeita tai vinkkejä. Armoton rooliseikkailu on kuitenkin iskenyt miljooniin pelaajiin, jotka haluavat, että heitä rangaistaan pienistäkin virheistä.

Näin alkaa Dark Souls:

38. kertaa järjestetyssä gaalassa juhlittiin pelialan 50-vuotistaivalta, jonka kunniaksi yleisö sai äänestää netissä kaikkien aikojen peliä ja pelialustaa. Kaikkien aikojen peliksi oli ehdolla yhteensä 20 nimikettä.

Kaikkien aikojen peli -äänestystulokset:

Dark Souls (12 %) Doom (11 %) [vuoden 1993 versio] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (10 %) Half-Life 2 (9 %) Minecraft (8 %)

Muiden pelien äänestysprosentteja ei kerrottu, mutta järjestys oli seuraava: Street Fighter II, Tetris, The Last of Us, Super Mario 64, Metal Gear Solid, Halo: Combat Evolved, Super Mario Bros 3, Grand Theft Auto V, Portal, Call of Duty 4: Modern Warfare, Pac Man, Super Mario Kart, Space Invaders, Sim City (1989) ja Pokémon GO.

Kaikkien aikojen pelialustaksi äänestettiin pc, joka sai 17 prosenttia annetuista äänistä.

Gaalassa palkittiin lisäksi vuoden 2021 parhaita pelejä. Palkintorohmu oli neljä kategoriaa nimiinsä vienyt kauhupeli Resident Evil: Village, joka palkittiin muun muassa vuoden pelinä. IS:n arviossa peli sai huippukehut.

Suomalainen Housemarque, jonka PlayStation osti keväällä, palkittiin vuoden läpimurtona. Palkinto liittyy keväällä julkaistuun PlayStation 5:n arvostelumenestykseen Returnaliin, sillä Housemarque on perustettu jo vuonna 1995.

Odotetuimmaksi peliksi äänestettiin puolestaan helmikuussa 2022 julkaistavassa Elden Ring, jonka takana on Souls-pelisarjan isä Hidetaka Miyazaki. Peliä on ollut mukana kehittämässä Game of Thrones -kirjailija George R. R. Martin.

Golden Joystick Awards 2021 Kaikkien aikojen pelialusta: Pc Kaikkien aikojen peli: Dark Souls Vuoden peli: Resident Evil: Village Odotetuin peli: Elden Ring PlayStation-peli: Resident Evil: Village Xbox-peli: Psychonauts 2 Nintendo-peli: Metroid Dread Pc-peli: Hitman 3 Mobiilipeli: League of Legends: Wild Rift Kriitikoiden valinta: Deathloop Pelialusta: PlayStation 5 Pelistudio: Capcom Läpimurto: Housemarque (kriitikoiden valinta) Peliyhteisö: Final Fantasy 14 Yhä pelataan: Final Fantasy 14 Tarinankerronta: Life is Strange: True Colors Moninpeli: It Takes Two Indiepeli: Death’s Door Lisäosa: Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion Visuaalinen design: Ratchet & Clank: Rift Apart Äänimaailma: Resident Evil: Village Näyttelijä: Maggie Robertson (Resident Evil: Village – Lady Dimitrescu)

Koko gaala on katsottavissa alta: