23-vuotias kilpapelaaja on kuollut koronaan

Lahjakkaan Pavle ”Yoppa” Kostićin ura kärsi viisumiongelmista.

League of Legends -pelaaja Pavle ”Yoppa” Kostić (19.10.1998–23.11.2021) on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamasta taudista seuranneisiin komplikaatioihin, uutisoi serbialaissivusto Sportklub.

Serbialaispelaaja oli täyttänyt vain kuukautta aiemmin 23 vuotta. Hän oli vielä 16. marraskuuta twiitannut etsivänsä joukkuetta ensi vuodelle.

Kostićia pidettiin yhtenä Euroopan lahjakkaimista pelaajista, jonka ura kärsi viisumiongelmista. Hänet muistetaan MAD Lionsin lisäksi LEC-liigassa kilpailevien Team Vitalityn ja FC Schalke 04:n akatemiajoukkueista.

– Lahjakas pelaaja, loistava joukkuekaveri, hyvä valmennettava ja kaikin puolin hyvä tyyppi. Ilman viisumiongelmia hän olisi pelannut LEC-liigassa ja ollut yksi parhaista, muisteli Kostićin entinen valmentaja Peter Dun, joka valmentaa nykyisin LCS-joukkuetta Evil Geniusesia.

Kostićin lisäksi esports-maailma on menettänyt tänä vuonna koronavirukselle muun muassa suosikkiselostaja Aldrin Paulo ”Dunoo” Pangan.

Reilun seitsemän miljoonan asukkaan Serbiassa on todettu viimeisen viikon aikana keskimäärin 2781 uutta koronatartuntaa päivässä. Trendi on ollut kuitenkin laskeva sitten lokakuun lopun, jolloin keskiarvo oli lähes 7000. Maan asukkaista 44,8 % on täysin rokotettuja.