Netflixin uusi hittisarja kerää jäätävää ylistystä – toinen kausi vahvistettiin nopeasti

Arcanen ensimmäinen kausi nousi myös Suomen Netflixissä katsotuimpien tv-sarjojen listalle.

Arcane on ollut Netflixin katsotuin tv-sarja peräti 36 maassa, kuten Suomessa. Kuvassa sarjan päähahmoihin kuuluva Vi.

League of Legends -pelin maailmaan sijoittuva Arcane-sarja saa toisen kauden, mutta sitä saadaan odottaa ainakin vuoteen 2023. Riot Games vahvisti odotetun uutisen pian ensimmäisen kauden päätyttyä.

Netflixissä julkaistun Arcanen ensimmäinen kausi, joka julkaistiin marraskuussa kolmessa osassa peräkkäisinä viikonloppuina, on ollut jättihitti.

Palvelun hiljattain avaamien top10-listojen mukaan Arcane oli toiseksi katsotuin sarja aikavälillä 8.–14.11. (34 170 000 katselutuntia) ja suosituin 15.–21.11. (38 420 000). Sarja on noussut Netflixin top10-listoille peräti 87 eri maassa. Suomen lisäksi se on ollut katsotuin tv-sarja 35 muussa maassa.

Arcane on saanut erinomaisia arvioita sekä kriitikoilta että katsojilta. Rotten Tomatoesissa kriitikkojen keskiarvosana on 8,8/10 ja katsojien 4,9/5. IMDB:ssä Arcane arvosana on 63 000 käyttäjäarvion jälkeen 9,4.

IMDB-arvosana riittää palvelun top 250 tv-sarjat -listan sijaan 12. Arcane on lisäksi Netflixin kaikkien aikojen parhaiten arvosteltu alkuperäissarja palvelussa.

Jinx on yksi Arcanen päähahmoista.

ARCANESSA tutustutaan useiden LoL-hahmojen taustoihin ja tarinoihin. Pääosassa ovat siskokset Vi ja Powder – myöhemmin Jinx – jotka ovat vaikean lapsuuden jälkeen suunnanneet aikuisina eri teille. Merkittävässä osassa sarjaa ovat myös Piltoverin ja Zaunin alueet ja niiden luokkaerot.

Animaatiosarjan ikäraja on peräti 16 synkkien teemojen väkivallan vuoksi. Sarjaa varten ei tarvitse tietää mitään LoLista, mutta pelin tunteminen auttaa tunnistamaan sarjan viittaukset peliin ja sen universumiin.

Arcane on yllättäen myös dubattu suomeksi. Ääninäyttelijöinä ovat muun muassa The Voice of Finlandissa nähty Camilla Bäckman (Vi'n äänenä), Saana Norra (Powder), Sinna Virtanen (Jinx) ja Selviytyjistä tuttu Jon-Jon Geitel (Deckard).