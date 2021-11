Jokin meni pahasti pieleen: Upouusi Battlefield on netin vihatuimpia pelejä – videot kertovat syyn

Battlefield 2042 -pelaajien yleisin tuomio pelille on ollut tähän mennessä yksinkertainen: "En suosittele”.

Loppuvuoden suurimpiin pelijulkaisuihin lukeutuneen sotapeli Battlefield 2042 on saanut pelaajilta karun vastaanoton.

Perjantaina 19.11. julkaistu peli on saanut pc-pelaajien suosimassa Steam-palvelussa yli 51 000 arvioita, joista peräti 38 000 eli 74,5 % on negatiivisia. Steam250:n Hall of Shame -listalla peli on sijalla 12 pistemäärällä 2,63/10.

Metacritic-palvelussa pelin arvosana kriitikoilta on pc:llä 73/100, PS5:llä 68 ja Xbox Series X:llä 63. Pelaajien antamat arvosanat ovat puolestaan väliltä 2,3–3,0 riippuen alustasta.

Koostevideo pelissä ilmenneistä bugeista:

OdotettUA peliä on kritisoitu rankasti Steamissa, jossa peli on tarjolla pc:lle Originin lisäksi. Kritiikkiä on tullut huonosta toimivuudesta järeilläkin tietokoneilla sekä lukuisista bugeista, kuten yllättävästä maan alle vajoamisesta. Puuttuvista ominaisuuksista eniten on haluttu pelinsisäistä keskustelutoimintoa, mahdollisuutta valita pelattavat kartat sekä kattavia pistetilastoja.

– Battlefieldin oma Windows Vista. Pelaan tätä kuitenkin helvetisti ollen vihainen koko ajan, koska olen masokisti, kuului 102,5 tuntia pelanneen käyttäjän arvostelu.

– En tiedä mitä tuntea pelatessani tätä peliä. Tiedän sen olevan Battlefield, mutta jokin tuntuu ”väärältä”, kuuluu yksi Steam-arvioista.

– Tällä pelillä on niin paljon potentiaalia olla hyvä, mutta EA on epäonnistunut. He tekivät kaiken päinvastoin kuin mitä yhteisö halusi, tylytti toinen.

– Ostan mieluummin WinRarin, piikitteli kolmas viitaten suosittuun tiedostojen purkuohjelmaan.

Redditissä kiertää puolestaan pitkä lista ominaisuuksista, joita ei pelistä löydy verrattuna aiempiin Battlefieldeihin tai niitä on muokattu monien mielestä väärään suuntaan. Ketjulla on yli 25 000 ylänuolta.

Pelin tehokkain tarkkuuskivääri tuhoaa tankin viidellä osumalla:

EA kertoi tiistai-iltana Suomen aikaa pelin tulevista päivityksistä, joista ensimmäinen julkaistaan jo torstaina. Siinä muutetaan muun muassa aseiden tarkkuutta pelaajan liikkuessa, nostetaan pelaajien suosiman PP-29-konepistoolin rekyyliä pystysuunnassa ja heikennetään erilaisia kulkuneuvoja.

Seuraavat kaksi päivitystä julkaistaan joulukuun alkupuolella. Korjauksia on luvassa kaatuneiden pelaajien elvytykseen, eri bugeihin sekä pelin käyttöliittymää muokataan. Kehittäjät ovat myös tietoisia pelaajien ilmaisemista puutteista (tulostaulukko, VoIP), joihin palataan ”kun on jotain näytettävää”.

Pelaajat ovat ottaneet ilon irti ilmatyynyaluksesta, jolla voi yllättäen kiivetä jyrkkiäkin seiniä:

Battlefield 2042 piti alun perin julkaista lokakuussa, mutta EA ja DICE lykkäsivät julkaisua parilla viikolla. Viralliseksi julkaisupäiväksi vahvistettiin lopulta 19.11.

Kovimmat fanit pääsivät pelaamaan peliä jo viikkoa aiemmin ostamalla kalliimman erikoisversion. Julkaisuviikonloppuna pelillä oli parhaimmillaan 100 590 samanaikaista pelaajaa, mutta pelaajamäärä on lauantain jälkeen laskenut tasaisesti.

Pc:n, PlayStation 5:n ja Xbox Series X:n lisäksi Battlefield 2042 on pelattavissa PlayStation 4:llä ja Xbox Onella.