Vuonna 2022 pelattavasta Super Smash Bros. -sarjasta tiedetään vielä kovin vähän.

Super Smash Bros. -tappelupelisarjassa järjestetään ensi vuonna ensimmäistä kertaa Nintendon valtuuttama ja tukema kilpasarja.

Sarjan toteutuksesta vastaa Panda Global, mutta Nintendo on näkyvästi mukana toiminnassa. Ensi vuonna pelattava moniosainen sarja järjestetään Pohjois-Amerikassa.

Kaiken lisäksi kilpasarjassa pelataan sekä uudempaa Ultimate-peliä että vanhempaa Meleetä. Ultimate on julkaistu Nintendo Switchille vuonna 2018, Melee vuonna 2001 GameCubelle.

Sarja alkaa Ultimaten osalta nettikarsinnoilla, mutta tärkeimmät pelit pelataan yleisön edessä. Sarja päättyy erilliseen finaaliturnaukseen, mutta yleisötapahtumiin tosin palataan vasta koronatilanteen salliessa. Tarkemmat aikataulut, kisaformaatit ja palkintosummat paljastetaan myöhemmin.

Nintendon ilmoitus sarjan tukemisesta oli todellinen yllätys, sillä yhtiö on suhtautunut kilpapelaamiseen pitkään nihkeästi.

Korona-aikana yhtiö on ollut otsikoissa laitettuaan stopin useammalle turnaukselle, joissa on käytetty esimerkiksi verkkopelaamisen mahdollistavia tai pelejä muuttavia muokkauksia. Päätökset eivät ole olleet ammattilaisten mieleen.

Nintendo on aiemmin lähestynyt turnausjärjestäjiä cease and desist -toimenpidekirjeillä, joilla se on vaatinut toimijoita lopettamaan. Yhtiö on vedonnut kirjeissä tuotteidensa ja brändinsä suojeluun. Nintendo on suhtautunut aina hyvin nihkeästi modeihin, joita se on määrännyt lopetettavaksi kovaa tahtia.

Lue lisää: Nintendo puuttui peliin ja pisti stopin turnaukselle – ”Mielenvikaista”

Lue lisää: Nintendo pani stopin turnaukselle – pelaajat ja katsojat repivät pelihousunsa

Smash on ollut jo pitkään yksi suurimmista tappelupelisarjoista, vaikka Nintendo ei ole koskaan tukenut turnauksia rahallisesti. Toimitusjohtaja Shuntaro Furukawa on sanonut aiemmin yhtiön omien turnauksien olevan kaikille suunnattuja, minkä myötä niihin ei ole haluttu suuria palkintosummia.

Yhtiö on kuitenkin tukenut turnauksia lähettämällä muun muassa laitteistoja ja pelikopioita, joista on apua, mutta ei monien mielestä yhtä paljon kun riihikuivasta käteisestä.