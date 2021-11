Red Bull Flick -pariturnaukseen osallistuu kuusi ammattilaisjoukkuetta, amatöörejä on peräti kymmenen.

CS-supertähti Nikola ”NiKo” Kovač on yksi Helsinkiin saapuvista ammattilaisnimistä.

Helsingin Messukeskuksessa pelataan lauantaina ja sunnuntaina tavallisesta poikkeava Counter-Strike-turnaus, kun Red Bull Flickissä etsitään parasta paria.

Mestaruudesta ja 20 000 euron pääpalkinnosta pelaa 16 joukkuetta, joista ainoastaan kuusi on ammattilaisjoukkueiden muodostamia. Pääosa pareista ovat amatöörejä, jotka ovat taistelleet tiensä tapahtumaan avointen nettikarsintojen kautta.

Tunnetuista nimistä mukana ovat esimerkiksi bosnialainen Nikola ”NiKo” Kovač (G2 Esports), brasilialainen Kaike ”KSCERATO” Cerato (FURIA) ja suomalainen Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG).

Tällä hetkellä tiedossa on vain 14 osallistujaa. Viimeiset kaksi pelipaikkaa ratkaistaan perjantaina Messukeskuksessa suljettujen ovien takana, kun Nordic-finaalissa kohtaa kolme joukkuetta Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta.

FLICK-OTTELUISSA molemmat joukkueet saavat kierroksen alkaessa 100 pistettä, jotka vähenevät ajan kuluessa sekä jokaisesta kuolemasta. Pistesaldoa voi varjella pitämällä hallussa yhtä kolmesta kohdealueesta, jotka vaihtuvat minuutin välein. Ensimmäisenä pisteensä menettävä joukkue häviää kierroksen.

Kartat vaihtuvat kierroksittain ja niitä on useita erilaisia. Lohkovaiheesta etenee jatkoon kolmella voitolla. Pudotuspeleihin pääsee puolet joukkueista. Jatkopeleissä matka päättyy kahteen ottelutappioon.

Otteluita voi seurata suomeksi Elisa Esportsin Twitch-kanavalta. Englanniksi otteluita näytetään Red Bullin Twitch- ja YouTube-kanavalta.

Red Bull Flick Helsinki Invitational on yleisötapahtuma, jonka ikäraja on 16 vuotta. Tapahtumaan odotetaan reilua tuhatta katsojaa paikan päälle. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista itsenäisistä esports-tapahtumista.