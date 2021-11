Call of Duty -tähti voitti yhdellä ottelulla 88 000 euroa – ”Herranjumala!”

Seth Abner, 26, voitti 150 pelaajan Warzone-ottelusta huomattavan tukun rahaa.

Call of Duty -tähti Seth ”Scump” Abner nappasi keskiviikon ja torstaina välisenä yönä yhden ikimuistoisimmista ja rahallisesti suurimmista turnausvoitoistaan.

Abner voitti Warzone-pelissä järjestetyn 150 pelaajan Solo Yolon eli nälkäpelin, jossa ainoastaan voittaja pääsi käsiksi palkintorahoihin. Abner kuittasi otteluvoitosta 100 000 dollaria eli 88 000 euroa.

– Herranjumala, oli ainoa mitä Abnerin pystyi huutamaan, kun jättivoitto varmistui.

26-vuotiaan pelaajan voitto oli tuskan ja työn takana. Hän kuoli ottelun puolivälissä kahden tapon jälkeen, mutta sai uuden tilaisuuden Gulagissa eli kaksintaistelussa. Voitolla Abner pääsi takaisin peliin, kun jäljellä oli vielä 48 pelaajaa eli kolmasosa ottelun aloittaneista.

Takaisin peliin päästessään Abner löysi heti aseen, mutta otti useimmat tapoistaan pistoolilla. Neljästä viimeisestä vastustajasta Abner tappoi kolme, joista viimeisenä kaatui NYSL-joukkueen tähti Aydan ”Aydan” Conrad. Peliohjainta käyttävä Abner otti ottelussa eniten tappoja (11).

Abnerin voitto oli melkoinen yllätys, sillä hän ei ollut koskenut Warzoneen kahteen viikkoon ennen otteluita. Warzonen sijaan hän kilpailee pelisarjan pääosissa, kuten hiljattain julkaistussa Vanguardissa.

Pelisarjan supertähtiin lukeutuva Abner edustaa OpTic Texas -joukkuetta. Nyt napatun voiton myötä hänen uransa aikana voitetut palkintorahat ylittivät miljoonan dollarin rajapyykin.

Rahaottelu oli osa World Series of Warzone -turnaussarjaa, jossa kilpaillaan pääasiassa pareina. Syyskuussa vastaavan Solo Yolon voitti 22-vuotias ranskalaisstriimaaja, jonka pelitapa ei ollut kaikkien mieleen.

WARZONESSA pelaajat hyppäävät pelialueelle, josta he etsivät itselleen tarvikkeita, rahaa ja aseita taistellakseen selviytymisestä. Viimeinen elossa on voittaja. Call of Dutyn suosittu ilmaisosa on pelattavissa pc:llä, Xbox Onella, Xbox Seriesillä sekä PlayStation 4:llä ja 5:llä.