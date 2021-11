29-vuotias Jesse Vainikka on yksi Dota 2 -pelin menestyneimmistä pelaajista.

Kaksi MM-kultaa ja noin 5,7 miljoonaa euroa voittanut Jesse ”JerAx” Vainikka palaa Dota 2:n pelikentille kahden vuoden tauon jälkeen.

Vainikka on osa Evil Geniusesin uutta kokoonpanoa, johon kuuluvat lisäksi Arthur ”Arteezy” Babaev, Abed ”Abed” Yusop, Andreas ”Cr1t-” Nielsen ja Egor ”Nightfall” Grigorenko, joka on joukkueen toinen uusi jäsen.

– Olen ehkä liian optimistinen sen suhteen että kaikki menisi hyvin, joten pelkään kuollakseni että käy päinvastoin. En kilpailisi Dotassa, jos en odottaisi joukkueeni olevan yksi parhaista, Vainikka kertoo EG:n julkaisuvideolla.

Uudelle kaksikolle tilaa tekevät Daryl Koh ”iceiceice” Pei Xiang ja Tal ”Fly” Aizik. Xiang jatkaa uraansa Team Secretissä ja Aizik Talon Esportsissa.

29-vuotias Vainikka on pelannut edellisen kerran kunnolla syksyllä 2019, kun hänen silloinen OG-joukkue voitti toisen peräkkäisen maailmanmestaruuden. Vainikka ilmoitti tammikuussa 2020 lopettavansa kilpauransa.

” ”Vuotuisen grindauksen miettiminen tekee minut apaattiseksi, uupuneeksi ja melkein tunnottomaksi”, Vainikka perusteli lopettamispäätöstään.

Voittamisen sijaan hän nautti enemmän siihen johtaneesta suorituksesta ja luovasta työstä.

Vainikka, 29, ehti olla poissa kilpakentiltä kaksi vuotta.

Tänä keväänä Vainikka ilmoitti palaavansa Dotan pariin, mutta vain striimaajana. Välissä hän oli pelannut jonkin verran Riot Gamesin hittiräiskintää Valorantia.

Nyt kuitenkin kilpailuvietti on taas syttynyt. Pitkäaikainen joukkue OG on vaihtunut Evil Geniusesiin, joka on ollut jo pitkään yksi Dotan suosituimmista nimistä. EG on maailmanmestari vuodelta 2015.

Edelliskaudella EG oli yksi parhaiten pärjänneistä joukkueista kahdella major-hopealla sekä yhdellä Pohjois-Amerikan liigavoitolla. MM-turnauksessa eli The Internationalissa joukkue jäi kuitenkin vasta sijalle 9.–12.

Dotan uusi kilpailukausi alkaa marras-joulukuun vaihteessa. Evil Geniuses pelaa Pohjois-Amerikan liigaa, joten Vainikka joutuu joko reissuun kauden ajaksi tai pelaamaan aikaeron huomioiden.