Tutkinnan keskiössä on ranskalaispelaajan yritys, joka on perustettu Irlantiin.

Ranskan veroviranomainen tutkii Counter-Strike-tähden Kenny ”kennyS” Schrubin epäiltyä veronkiertoa vuosilta 2016–18, uutisoi ranskalainen VaKarM kattavassa artikkelissaan.

Tutkinnan keskiössä on ollut erityisesti Schrubin Irlantiin vuonna 2015 perustama yritys (Kenny Schrub & Co Limited), jolla ei ole liiketoimintaa maassa. Yrityksen ilmoittamaan osoitteeseen on rekisteröity 135 muuta yritystä. Yhtiön puhelinnumerot ovat ranskalaisia.

Viranomaisen mukaan Schrubin yritystä johdetaan kaiken perusteella Ranskasta, minkä takia sitä pitäisi myös verottaa maan säädösten mukaisesti. Schrubin epäillään jättäneen maksamatta asianmukaisia veroja Ranskaan reilusti yli kuusinumeroisen summan edestä. Irlannin yritysveroprosentti on 12,5 %, eli alle puolet Ranskan vastaavasta (28 %).

Schrub ilmoitti Ranskassa 2016–2017 tuloikseen 48 000 euroa vuodessa. Kyseessä olivat hänen yrityksensä maksamat palkkatulot. Irlannin veroviranomaisen mukaan Schrubin yhtiö maksoi vuonna 2017 palkkoina kuitenkin vain 18 750 euroa.

Pelaaja oli tuohon aikaan yksi CS:n kirkkaimpia tähtiä ja tienasi vuodessa pelkästään palkkana yli kuusinumeroisen luvun, muistuttaa VaKarM. Vuosina 2017–2018 hän esimerkiksi laskutti edustamaltaan G2-organisaatiolta 519 000 euroa palkkoina.

Viranomaisen mukaan Schrub ei ole ilmoittanut muita kuin palkkatuloja lainkaan Ranskaan sitten vuoden 2016. Palkintorahaa hän voitti vuosina 2017–18 arviolta noin 290 000 euron edestä.

Schrub ei ole kommentoinut asiaa VaKarMille, joka tavoitti kuitenkin tämän veljen ja agentin Cyril Michelin, joka on mainittuna useissa kohdissa tapaukseen liittyen.

Michelin mukaan Schrub asui vuosina 2017–2018 muualla kuin Ranskassa, minkä takia tuloja ei ole ilmoitettu. Agentti sanoo Schrubin maksaneen verot silloisiin asuinpaikkoihinsa.

Yritys taas perustettiin Irlantiin, koska heillä on siellä sukua. Lisäksi Schrub asui yrityksen perustamishetkellä Skotlannissa.

Tapauksen käsittely on yhä kesken. Viranomaiset tekivät lokakuussa 2019 kotietsinnän Schrubin kotiin, mistä pelaaja ja manageri valittivat. Oikeus kuitenkin hylkäsi valituksen, joten etsinnässä tehtyjä löytöjä voidaan käyttää oikeudessa todisteina.

Schrub on yksi Ranskan CS-historian menestyneimmistä pelaajista. Tarkkuuskiväärilegenda on edustanut VeryGamesin, Titanin, Envyn ja G2:n kaltaisia arvostettuja joukkueita. Hän on ollut sivussa pelikentiltä maaliskuusta 2021. Palkintorahaa on kertynyt kymmenistä isoista voitoista arviolta 630 000 euroa.

Schrub ei ole ensimmäinen kilpapelaaja, jonka veronmaksuissa on epäselvyyksiä. Ruotsalainen Robin ”flusha” Rönnquist tuomittiin vuosi sitten veronkierrosta 120 tunniksi yhteiskuntapalvelukseen. Rönnquist oli jättänyt verottajalle ilmoittamatta palkintorahoja 102 000 euron edestä.

Joulukuussa 2020 IS uutisoi puolestaan jo uransa lopettaneesta kilpapelaajasta, joka todettiin syylliseksi veropetokseen, mutta selvisi rangaistuksetta. Pelaaja oli verovuosina 2011–14 jättänyt ilmoittamatta tulojaan 63 415 euron edestä, minkä takia häneltä jäi maksamatta veroja 17 430 euroa.

