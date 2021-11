Activision Blizzard, sen hallitus ja toimitusjohtaja Bobby Kotick lyttäsivät Wall Street Journalin paljastusartikkelin heti tuoreeltaan.

Bobby Kotick on johtanut Activisionia vuodesta 1991. Yhtiö muutti nimeä vuonna 2008, kun Activision ja Blizzard yhdistyivät.

Activision Blizzard on ilmaissut pettymyksensä Wall Street Journalin laajaan artikkeliin (maksumuuri), joka maalaa karun kuvan yhtiön toimitusjohtajasta Bobby Kotickista. Artikkeli julkaistiin Suomen aikaa tiistai-iltana. Activision kommentoi sitä kahden tunnin sisään.

– Olemme pettyneitä Wall Street Journalin artikkeliin, joka antaa harhaanjohtavan kuvan Activision Blizzardista ja toimitusjohtajastamme. Hänen tietoonsa tulleet seksuaalirikostapaukset otettiin huomioon, todetaan yhtiön lausunnossa.

– Hallitus uskoo edelleen, että Bobby Kotick käsitteli asianmukaisesti hänen tietoonsa tulleet kysymykset koskien työpaikan ongelmia. [...] Asettamamme tavoitteet ovat sekä kriittisiä että kunnianhimoisia. Hallitus luottaa edelleen Kotickin sitoutumiseen johtajana ja kykyyn saavuttaa nämä tavoitteet, kuului puolestaan yhtiön hallituksen lausunto asiaan liittyen.

WSJ:n laajassa artikkelissa – jota varten lehti on nähnyt sisäisiä dokumentteja ja tehnyt useita sisäpiirihaastatteluita – väitetään Kotickin olleen tietoinen yhtiön sisällä vallinneista väärinkäytössyytteistä ja häirintätapauksista.

Artikkelin mukaan Kotick on vähätellyt useita tapauksia tai jättänyt ne tyystin huomioimatta. Kotick on jo lytännyt artikkelin sanoen sen antavan ”epätarkan ja harhaanjohtavan kuvan” yhtiöstä, hänestä itsestään ja hänen johtamisestaan.

Artikkelissa kirjoitetaan Kotickin esimerkiksi estäneen Call of Duty -pelin parissa työskennelleen studiopomon Dan Buntingin irtisanomisen. Buntingia syytettiin seksuaalisesta häirinnästä. Kotick puuttui tapaukseen , kun tutkinta oli aloitettu ja potkuja ehdotettu. Bunting jätti työnsä yhtiössä sen jälkeen, kun WSJ:stä oltiin yhteydessä artikkelia varten.

WSJ kertoo myös tapauksesta, jossa entinen naistyöntekijä syytti esimiestään Javier Panamenoa raiskauksista vuosina 2016 ja 2017. Nainen oli ilmoittanut asiasta HR:lle ja esimiehille tuloksetta. Kotick sai naisen asianajajalta sähköpostia heinäkuussa 2018, ja muutama kuukausi myöhemmin tapaus sovittiin oikeuden ulkopuolella. WSJ:n mukaan Kotick ei kertonut yhtiön hallitukselle ilmoituksista tai sovittelusta.

Panamenoa tutkittiin lopulta vuonna 2018 ja hän sai potkut. WJS:n artikkelin kirjoittamisen aikana Panameno irtisanoutui puolestaan nykyisestä työstään Zynga-peliyhtiössä. Zynga oli aloittanut WSJ:n yhteydenoton jälkeen tutkinnan koskien Panamenon menneisyyttä.

Artikkelin mukaan Kotick itse uhkasi vuonna 2006 assistenttinsa henkeä. Activisionin edustaja vahvisti tapauksen, mutta sanoi sen olleen ylilyönti Kotickilta, joka yhä katuu tapahtunutta.

Activision Blizzard on yksi pelialan suurimmista yhtiöistä, jonka tytäryhtiöitä ovat Activision, Blizzard Entertainment, King, Activision Blizzard Studios ja Major League Gaming.

WSJ kirjoittaa myös vuodenvaihteessa yhtiön jättävän Blizzard-pelistudion toisen pomon Jen Onealin lähtöpäätöksen taustoista. Oneal oli Blizzardin ensimmäinen naispomo.

WSJ:n mukaan Oneal ei yksinkertaisesti uskonut siihen, että yhtiö voisi muuttua parempaan suuntaan. Oneal aloitti pestissään elokuussa yhdessä Mike Ybarran kanssa, joka jatkaa nyt tehtävässä yksin.

Artikkelin mukaan Oneal on yksi monista, joka on kokenut Activision-urallaan seksuaalista häirintää ja syrjintää. Lisäksi hän sai huonompaa palkkaa nykyisessä työssään, vaikka hän sai saman viran kun Ybarra. Yhtiön antaman kommentin mukaan molemmille tarjottiin samaa palkkaa.

Yli 100 työntekijää marssi ulos artikkelin julkaisun jälkeen Blizzardin kampukselta. Lisäksi monet ovat ilmaisseet vaativansa Kotickin eroa. Työntekijät järjestivät ulosmarssin edellisen kerran heinäkuussa, kun yhtiön sisällä vallinnut veljeskuntakulttuuri nousi otsikoihin.

Vallitsevassa veljeskuntakulttuurissa naistyöntekijät ovat joutuneet seksuaalisen häirinnän kohteeksi, saaneet huonompaa palkkaa ja jääneet ilman ylennyksiä. Tapauksia on paljastunut lisää syksyn aikana: ilmoituksia häirinnästä on tehty yli 500 kohun alettua.

Lokakuun lopulla Activision Blizzard ja Kotick ilmoittivat yhtiön uusista toimintatavoista. Yhtiössä otettiin käyttöön koko pelialan tiukin nollatoleranssi koskien ahdistelua: varoitusten sijaan yhtiö jakaa jatkossa suoraan potkuja, jos ahdistelusta tai häirinnästä on näyttöä.

Activision Blizzardin on jättänyt heinäkuun jälkeen useampi nimekäs johtaja. Yhtiöllä on tällä hetkellä pöydällä useampi oikeustapaus, jotka ovat horjuttaneet pelijätin asemaa ja arvostusta.

Viime vuonna kahdeksan miljardin liikevaihtoon yltänyt Activision Blizzard on yksi pelialan suurimmista nimistä. Sen menestyneitä pelejä ja pelisarjoja ovat muun muassa Call of Dutyt, Diablot, StarCraftit, Overwatch, Hearthstone ja World of Warcraft.