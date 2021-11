Halo Infiniten maksuton moninpeli on auki pc-pelaajille ja Xbox Onen sekä Seriesin omistajille.

Halo Infiniten moninpelitila on maksuton sekä nyt että julkaisun jälkeen.

Microsoft yllätti Halo-fanit maanantaina pitämässään Xbox 20 vuotta -juhlatilaisuudessa. Amerikkalaisyhtiö ilmoitti avanneensa Halo Infinite -pelin moninpelin viikkoja ennen pelin virallista julkaisua.

Pelin verkkosotatila on maksuton nyt ja julkaisun jälkeen. Peli on pelattavissa Xbox Onella, Xbox Seriesilla sekä pc:llä (Windows 10/11). Xboxilla peli löytyy normaaliin tapaan kauppapaikalta. Pc-pelaajat voivat ladata moninpelin Steamin tai Xbox-sovelluksen kautta. Ikäraja on 16 vuotta.

Nyt julkaistusta avoimesta testitilasta löytyvät kaikki julkaisussa mukana olevat kartat ja moninpelitilat. Uusia pelaajia ajatellen pelissä on harjoitustila ja akatemia, joka opettaa pelin perusasiat. Myös tietokoneen ohjaamia hahmoja vastaan voi harjoitella kaikessa rauhassa bot bootcamp -tilassa.

Perinteiset Halo-pelitilat ovat myös mukana. On lipunvaltausta, pistehallintaa, kilpailullista tilaa ja suurempia 12v12-taisteluita.

Testijakson aikana pelaamisen aloittavat saavat pitää keräämänsä pisteet ja avatut tavarat. Pelin täysversio ja yksinpelikampanja julkaistaan 8. joulukuuta.

Halon esports-puolen kumppanijoukkueet saivat heti omat skinit peliin:

Halo Infiniten moninpelitila sai Steamissa loistostartin, sillä tähän mennessä peliä on pelannut palvelun kautta samanaikaisesti peräti 272 586 pelaajaa. Se on Steamin neljänneksi korkein samanaikaisten pelaajien määrä viimeiseltä vuorokaudelta.

Ilmaisen moninpelin takia Infinitelle on povattu valoisaa tulevaisuutta. Päätöksen uskotaan vaikuttavan erityisesti kilpapuolen suosioon. Microsoft on tukenut asiaa myös kiinnittämällä HCS-kilpasarjaan useita nimekkäitä kumppanijoukkueita.

Infinite on Halo-pääsarjan kuudes osa, joka jatkaa Master Chiefin tarinaa ensimmäisen kerran sitten Halo 5: Guardiansin (2015). Kaiken kaikkiaan Infinite vie pelaajat Halo-universumiin jo 16. kerran.