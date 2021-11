FC Barcelona mukaan maailman suurimpaan esports-peliin – teki tiukan linjauksen

FC Barcelona haluaa tulevaisuudessa esportsin meganimeksi, mutta väkivaltapelit eivät kuulu jättiseuran suunnitelmiin.

Jalkapallon suurseura FC Barcelona on ostanut paikan League of Legends -pelin Espanjan huippuliigaan. Seura aloittaa Superligassa vuoden 2022 alussa.

2Playbookin mukaan Barca sai ostettua liigapaikan La Liga -seura Sevilla FC:n ja Real Madrid -pelaaja Casemiron esports-organisaatioiden nenän edestä. Superliigan suosio on noussut viime vuonna kohisten.

Liigassa Barca saa vastaansa tunnetuista esports-nimistä Movistar Ridersin, G2 Arcticin ja MAD Lions Madridin. Toinen ensi vuonna sarjassa aloittava joukkue on Barcelona-pelaajan Gerard Piquén ja tähtistriimaaja Ibai Llanosin yhteisprojekti, jonka nimeä ei ole vielä paljastettu.

Barcalla on on aiempaa esports-edustusta eFootball-jalkapallopelissä, Hearthstonessa ja Rocket Leaguessa. League of Legends on kuitenkin aivan eri kokoluokkaa kun Barcan aiemmat pelit – se on maailman suurin esports-peli.

Katalonialaisjätin tiedotteen mukaan Superligaan liittyminen ja LoLiin lähtö vahvistaa seuran esports-sitoutumusta, joka on tärkeä kasvualue digitaalista strategiaa ajatellen.

Barcelona haluaa olla yksi isoimmista esports-nimistä tulevien vuosien aikana. Seura on päättänyt esports-toimintansa osalta jättää kuitenkin huomioimatta väkivaltaiset pelit, koska ne eivät sovi ”brändiin tai seuran arvoihin”.

Useat räiskintäpelit ovat menestyneet myös kilpapeleinä. Barcan linjaus on tehty todennäköisesti sponsoreita ajatellen, mutta samalla esports-mahdollisuuksien ulkopuolelle jää nimekkäitä pelejä.

Yksi kolmesta suurimmasta kilpapelistä on Counter-Strike, etenkin USA:ssa kilpapelinä suosittu Call of Duty on myydyimpiä pelejä vuodesta toiseen ja Valorantin takana on LoLin julkaisija Riot Games.

Barcan laajentamisesta LoLiin huhuttiin jo keväällä, mutta silloin seura yhdistettiin Kiinan huippusarjaan LPL:ään. 2Playbookin mukaan Barcelonan kehno taloustilanne on vaikuttanut suunnitelmiin.