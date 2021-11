Odotettu anime nousi raketin lailla Netflixin kärkeen – katsottavissa myös suomeksi, vaikka ikäraja on K16

Arcane on viihtynyt julkaisun jälkeen Suomen Netflixin kärkikymmenikössä.

Netflixin yksi katsotuimmista sarjoista on tällä hetkellä Arcane, joka perustuu suosittuun League of Legends -tietokonepeliin.

Animesarjan ensimmäiset kolme jaksoa julkaistiin viime sunnuntaina pelin MM-kisojen päätyttyä. Vastaanotto on ollut huima: IMDB-arvosana on 9,4 noin 14 000 arvion jälkeen.

Ensimmäiset kaksi päivää Arcane oli koko Netflixin katsotuin tv-sarja, kertoo Flixpatrol. Keskiviikkona sarja joutui teki tilaa piikkipaikalle palanneelle Squid Gamelle. Arcane nousi julkaisupäivänään peräti 38 maan katsotuimmaksi tv-sarjaksi, mutta Suomessa sen oli tyytyminen neljänteen sijaan.

Arcanessa tutustutaan useiden LoL-hahmojen alkuperäistarinoihin. Pääosassa ovat siskokset Powder ja Vi – josta tulee myöhemmin Jinx – jotka ovat vaikean lapsuuden jälkeen suunnanneet aikuisina eri teille. Merkittävässä osassa sarjaa ovat myös Piltoverin ja Zaunin alueet ja niiden luokkaerot.

Animen ikäraja on peräti 16, syynä synkät teemat ja väkivalta. Sarjaa varten ei tarvitse tietää mitään LoLista, mutta pelin tunteminen auttaa tunnistamaan sarjan viittaukset peliin ja sen universumiin.

Arcane on yllättäen myös dubattu suomeksi. Ääninäyttelijöiksi on löydetty kasa tuttuja nimiä.

Mukana ovat muun muassa Selviytyjissä tänä syksynä nähty muusikko Jon-Jon Geitel (Deckardin äänenä), Salatuista elämistä tuuttu Ilona Chevakova (Mel), The Voice of Finlandissa kahdesti ollut Camilla Bäckman (Vi), Saana Norra (Powder), Sinna Virtanen (Jinx) Uudessä Päivässä ja Sykkeessä nähty Valtteri Lehtinen sekä pitkän linjan ääninäyttelijät Juha Varis, Antti Pääkkönen ja Heikki Sankari.

Powder on toinen päähahmoista. Hänen ja siskon tiet eroavat traagisten tapahtumien jälkeen.

Sarjan toinen erä jaksoja (4–6) julkaistaan Netflixissä lauantaina 13.11. Viimeiset kolme jaksoa saapuvat katsottavaksi viikkoa myöhemmin lauantaina.

Sarjalle ei ole vahvistettu vielä jatkoa, mutta sen uskotaan olevan vain ajan kysymys loistostartin jälkeen.

League of Legends on ollut jo vuosia yksi maailman suosituimmista peleistä. Pelillä ja sen kanssa samaan universumiin sijoittuvilla rinnakkaispeleillä on yli 180 miljoonaa kuukausittaista pelaajaa.