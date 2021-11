The Verkkars esiintyi Avici Arenassa eli tutummin Globenissa yhdessä entisen yhdysvaltalaisen Counter-Strike-tähden kanssa.

The Verkkars avasi CS-majorin finaalin.

Suomalaiset Tomi Tamminen ja Iiro Paakkari eli The Verkkars sai sunnuntaina kunnian avata Counter-Striken kaikkien aikojen suurimman turnauksen, PGL Major Stockholmin.

Kaksikko esitti ennen finaalia uusimman kappaleensa Flashbang Dancen, jolla räppää entinen CS-ammattilainen Jordan ”n0thing” Gilbert. Yhdysvaltalainen Gilbert lensi esitystä varten Ruotsiin kotimaastaan Yhdysvalloista.

Loppuunmyytyä finaalipäivää seurasi areenassa yli 10 000 katsojaa ja verkon välityksellä miljoonat.

– Finaalissa esiintyminen oli helposti tämän vuoden kohokohtia! Suurina CS-faneina, olihan toi nyt hemmetin siistiä, yhtyeen jäsenet kommentoivat esiintymistä IS:lle.

The Verkkars tunnetaan EZ4ENCE-fanilaulusta, jota on kuunneltu jo yli 25 miljoonaa kertaa. Kappaleesta on tehty myös musiikkipaketti, jonka CS:GO-pelaajat voivat ostaa peliin. Flashbang Dancesta lisättiin myös oma erillinen musiikkipaketti peliin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Kaksikko työsti uusinta kappaletta lähemmäs kaksi vuotta. Idea on peräisin Gilbertin kehittämästä tanssista, joka viittaa pelin valokranaattiin. Gilbert hoiti osuutensa niin kappaleeseen kuin musiikkivideoon etänä Yhdysvalloista.

– Olimme yhteydessä n0thingiin paljon Facetimen kautta, ja muistamme vitsailleemme, että ”kelaa kui hulluu ois vetää tää biisi yhessä majoreilla”'. Siitä kului muutamia viikkoja ja oltiinkin jo lyömässä PGL:n kanssa esiintymistä lukkoon, kaverukset avaavat majoreille päätymistä.

The Verkkarsista on muodostunut jo eräänlainen CS:GO-yhtye, kuten major-esiintyminen osoitti. Ensimmäisen EP:n nimi oli ytimekkäästi GG WP eli ”hyvä peli, hyvin pelattu”. Pakkari ja Tamminen kertovat uusia kappaleita olevan jo työn alla, mutta tulevaa ajatellen musiikkia halutaan laajentaa enemmän koko esports-yleisön suuntaan.

The Verkkarsin lisäksi Paakkari ja Tamminen ovat tehneet musiikkia muun muassa Abreulle, Benjaminille ja Isac Elliotille.